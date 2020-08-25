НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным

25 августа, 2020, 19:25

Национальный банк отнес банк "Аркада" в категории неплатежеспособных

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ "АРКАДА" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня. Решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка", - рассказали в регуляторе.

Нацбанк сообщил, что проблемы с капиталом состоялись из-за потери здания главного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3.

"В 2019 году АО АКБ "АРКАДА" предоставил указанную недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком. На момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания составляла более 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка). кредитор из-за несвоевременного обслуживания долга застройщиком переоформил на себя право собственности на это здание ", - розповлы в НБУ.

Национальный банк Украины заявил, что более 90% вкладчиков (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме,

В целом Фонд гарантирования вкладов обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн гривень, отметили в НБУ.

"Отмечаем, что вывод АО АКБ "АРКАДА" с рынка не связано с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика", - добавили в Нацбанке.