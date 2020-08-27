Фонд гарантирования вкладов выставил банк "Аркада" на продажу
Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Согласно сообщению, ФГВФЛ предлагает ряд способов для вывода неплатежеспособного банка "Аркада" с рынка, в частности, продажа инвестору.
Кроме того, ФГВФЛ предлагает ликвидировать банк с отчуждением имущества в пользу принимающего банка, либо ликвидировать банк с отчуждением лицензии. Также Фонд предлагает создать и продать инвестору переходный банк.
В пресс-службе отметили, что открытый конкурс проводится среди банков и предварительно квалифицированных лиц, включенных Национальным банком Украины в соответствующий перечень.
В ФГВФЛ заметили, что банки и предварительно квалифицированные лица для участия в открытом конкурсе должны подать в Фонд определенный пакет документов.
ФГВФЛ также обнародовал условия открытого конкурса по выведению банка "Аркада" с
- Напомним, 25 августа НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным.
- 26 августа утром НБУ ввел в банк "Аркада" временную администрацию для выведения его с рынка.
- По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, пока открыто уголовное производство в отношении собранных через фонды банка "Аркада" 9 млрд грн.
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