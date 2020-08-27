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Espreso.tvЭкономикаФонд гарантирования вкладов выставил банк "Аркада" на продажу

Фонд гарантирования вкладов выставил банк "Аркада" на продажу


фото: inforesist
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил банк "Аркада" на продажу для выведения его с рынка

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Согласно сообщению, ФГВФЛ предлагает ряд способов для вывода неплатежеспособного банка "Аркада" с рынка, в частности, продажа инвестору.

Кроме того, ФГВФЛ предлагает ликвидировать банк с отчуждением имущества в пользу принимающего банка, либо ликвидировать банк с отчуждением лицензии. Также Фонд предлагает создать и продать инвестору переходный банк.

В пресс-службе отметили, что открытый конкурс проводится среди банков и предварительно квалифицированных лиц, включенных Национальным банком Украины в соответствующий перечень.

В ФГВФЛ заметили, что банки и предварительно квалифицированные лица для участия в открытом конкурсе должны подать в Фонд определенный пакет документов.

ФГВФЛ также обнародовал условия открытого конкурса по выведению банка "Аркада" с 

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