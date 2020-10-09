На достройку объектов "Аркады" необходимо около 7 млрд грн, - союз инвесторов банка

9 октября, 2020, 16:36

По подсчетам "Киевгорстроя" на достройку всех объектов обанкротившегося банка "Аркада" может потребоваться около 7 млрд грн

Об этом говорится в сообщении Союза инвесторов банка "Аркада".

Согласно сообщению, по подсчетам "Киевгорстроя" на достройку всех объектов "Аркады" необходимо около 7 млрд грн и эта цифра уточняется. При этом плановые поступления от продажи свободных квадратных метров - 2,3 млрд грн. Таким образом, сумма чистого дефицита на сегодня составляет не менее 4,5 млрд грн.

Отмечается, что, в случае покрытия этого дефицита за счет инвесторов, им придется доплачивать 5 тыс. грн / кв.м за жилой комплекс "патриотика" и 11 тыс. грн / кв. м. в жилой комплекс "Эврика".

Эта сумма может быть уменьшена, в частности, путем переложения обязанности достройки сетей для ЖК "Патриотика" и ЖК "Эврика" за счет городского бюджета (около 400 млн грн), а также из-за отказа от отделки квартир (около 1-1,5 млрд грн). При таких обстоятельствах, будет снижен и размер доплат.

"Данная сумма может быть уменьшена, в частности, путем переложения обязанности достройки сетей для ЖК "Патриотика" и ЖК " Эврика" за счет городского бюджета (около 400 млн грн), а также путем отказа от отделки квартир (около 1-1.5 млрд грн). При таких обстоятельствах, будет снижен и размер доплат", - отметили в союзе.

Кроме того, в расчёт не были включены 1,4 млрд грн задолженности города за инфраструктуру, о которых вкладчикам "посоветовали забыть", поскольку нет прецедентов возврата этих средств.

"Объединенный Актив категорически не согласен с таким предложением варианта достройки объектов и выступает против доплат. ОА категорически подчеркивает, что земля Осокорков-Центральных и прибыль от нее должна отойти назад застройщику, который будет нас достраивать. Именно с прибыли из земли (путем привлечения предыдущей инвестиции) и должна происходить достройка существующих объектов без доплат ", - подчеркнули в союзе.

Отмечается, что на 12 октября запланировано расширенное заседание в КГГА, на котором планируется объявление результатов аудита.

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ЖК «ЖК« патриотика »- 6 тыс. Грн. / Кв.м.

ЖК «Эврика» - 11 тыс. Грн. / Кв.м.Патриотика »- 6 тыс. Грн. / Кв.м.

ЖК «Эврика» - 11 тыс. Грн. / Кв.м.