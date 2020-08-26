НБУ ввел в банк "Аркада" временную администрацию для выведения его с рынка, - Шевченко

26 августа, 2020, 10:56

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, причиной выведения банка с рынка стало уменьшение нормативного капитала менее чем до одной трети установленного уровня

Об этом председатель Национального банка Украины Кирилл Шевчченко сказал во время брифинга.

"Вчера, 25 августа, Национальный банк признал неплатежеспособным банк "Аркада". Такое решение было принято для защиты кредиторов и вкладчиков банка. Причина выведения банка с рынка - уменьшение нормативного капитала менее чем до одной трети минимально установленного уровня. В банк введена сегодня утром временная администрация", - сказал Шевченко.

По словам Шевченко, проблемы в банке возникли из-за потери актива - здания и земельного участка, который находится в Киеве на ул. Ольгинская. Так, в прошлом году банк "Аркада" передал это здание в залог родственному лицу, а кредитор недавно взыскал эту недвижимость из-за несвоевременного обслуживания долга.

"В результате потери такого крупного актива капитал банка стал отрицательным и Национальный банк был обязан ... согласно закону" О банках "признать его неплатежеспособным", - подчеркнул глава НБУ.

Шевченко также отметил, что 72% вкладчиков банка (4 846 человек) получат деньги в полном объеме - их вклады составляют менее, чем гарантированная государством сумма (200 тыс. грн). В целом Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатит таким вкладчикам 290 млн грн.

Он также добавил, что активы банка "Аркада" в банковской системе составляли менее 1,1% банковской системы, поэтому никакого влияния на работу банковской системы выведение банка с рынка не окажет.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут также отметила, что ФГВФЛ зашел в банк и взял его под свой контроль.

"Полномочное лицо фонда будет выполнять функции председателя правления наблюдательного совета и аудиторские функции", - сказала Рекрут.

Она добавила, что сейчас ФГВФЛ начинает инвентаризацию активов банка, формирование ликвидационной массы и реестра кредиторов.