НБУ ввел в банк "Аркада" временную администрацию для выведения его с рынка, - Шевченко
Об этом председатель Национального банка Украины Кирилл Шевчченко сказал во время брифинга.
"Вчера, 25 августа, Национальный банк признал неплатежеспособным банк "Аркада". Такое решение было принято для защиты кредиторов и вкладчиков банка. Причина выведения банка с рынка - уменьшение нормативного капитала менее чем до одной трети минимально установленного уровня. В банк введена сегодня утром временная администрация", - сказал Шевченко.
По словам Шевченко, проблемы в банке возникли из-за потери актива - здания и земельного участка, который находится в Киеве на ул. Ольгинская. Так, в прошлом году банк "Аркада" передал это здание в залог родственному лицу, а кредитор недавно взыскал эту недвижимость из-за несвоевременного обслуживания долга.
"В результате потери такого крупного актива капитал банка стал отрицательным и Национальный банк был обязан ... согласно закону" О банках "признать его неплатежеспособным", - подчеркнул глава НБУ.
Шевченко также отметил, что 72% вкладчиков банка (4 846 человек) получат деньги в полном объеме - их вклады составляют менее, чем гарантированная государством сумма (200 тыс. грн). В целом Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатит таким вкладчикам 290 млн грн.
Он также добавил, что активы банка "Аркада" в банковской системе составляли менее 1,1% банковской системы, поэтому никакого влияния на работу банковской системы выведение банка с рынка не окажет.
Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут также отметила, что ФГВФЛ зашел в банк и взял его под свой контроль.
"Полномочное лицо фонда будет выполнять функции председателя правления наблюдательного совета и аудиторские функции", - сказала Рекрут.
Она добавила, что сейчас ФГВФЛ начинает инвентаризацию активов банка, формирование ликвидационной массы и реестра кредиторов.
- Напомним, 25 августа НБУ отнес банк "Аркада" к категории проблемных, а также ввел по банку особый режим контроля и назначил куратора.
- Вечером того же дня НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным.
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