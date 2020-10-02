Катастрофа Ан-26 под Харьковом: тела погибших начали отдавать родственникам

2 октября, 2020, 17:33

Родственникам погибших в катастрофе Ан-26 начали выдавать тела для погребения

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Сегодня начата процедура выдачи тел родственникам погибших для погребения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование по ст. 416 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия) продолжается.

Следователи ГБР вместе с военными прокурорами провели ряд следственных и процессуальных действий, среди которых - произвели выемку документов в воинской части А4104 по организации и проведению полетов, а также образцов топлива; назначили 26 судебно-медицинских экспертиз; подали в Печерский районный суд Киева 9 ходатайств о наложении ареста на имущество (документы, вещи), изъятые в ходе осмотров с целью дальнейшего обеспечения проведения генетически молекулярных экспертиз.

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