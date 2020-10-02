Катастрофа Ан-26 под Харьковом: тела погибших начали отдавать родственникам
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Сегодня начата процедура выдачи тел родственникам погибших для погребения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что досудебное расследование по ст. 416 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия) продолжается.
Следователи ГБР вместе с военными прокурорами провели ряд следственных и процессуальных действий, среди которых - произвели выемку документов в воинской части А4104 по организации и проведению полетов, а также образцов топлива; назначили 26 судебно-медицинских экспертиз; подали в Печерский районный суд Киева 9 ходатайств о наложении ареста на имущество (документы, вещи), изъятые в ходе осмотров с целью дальнейшего обеспечения проведения генетически молекулярных экспертиз.
- Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуев Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту находились 27 человек - курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и экипаж из военнослужащих
- Днем 26 сентября был официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил, за его жизнь борются медики. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.
- Министр обороны Украины Андрей Таран озвучил предварительные причины падения самолета АН-26.
- 26 сентября, в Украине - общегосударственный траур в связи с катастрофой военного самолета Ан-26.
- По словам вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, расшифровка бортовых самописцев началась 27 сентября.
- 30 сентября председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета ВР Ирина Верещук сообщила, что бортовые самописцы военного самолета АН-26, который на прошлой неделе разбился в Чугуеве на Харьковщине, расшифровали.
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