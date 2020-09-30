"Черные ящики" Ан-26, разбившегося в Харьковской области, расшифровали, - Верещук
30 сентября, 2020, 16:24
Бортовые самописцы военного самолета АН-26, который на прошлой неделе разбился в Чугуеве на Харьковщине, расшифровали
Об этом в эфире одного из телеканалов заявила председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета ВР Ирина Верещук, передает РБК-Украина.
"Сегодня нам доложили, что "черные ящики" расшифрованы. Сначала были проблемы со звуком, но сейчас все расшифровано. Уже сегодня приступаем к оценке того, что было в "черных ящиках", - сообщила Верещук.
По ее словам, Комитет Рады уже сегодня ознакомится с информацией, которую получили с бортовых самописцев самолета.
- Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуев Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту находились 27 человек - курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и экипаж из военнослужащих
- Днем 26 сентября был официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил, за его жизнь борются медики. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.
- Министр обороны Украины Андрей Таран озвучил предварительные причины падения самолета АН-26.
- 26 сентября, в Украине - общегосударственный траур в связи с катастрофой военного самолета Ан-26.
- По словам вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, расшифровка бортовых самописцев началась 27 сентября .
- Впоследствии, Уруский заявил, что завершение расшифровки бортовых самописцев самолета Ан-26, который разбился вблизи Чугуева Харьковской области, ожидается к концу недели .
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