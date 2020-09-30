"Черные ящики" Ан-26, разбившегося в Харьковской области, расшифровали, - Верещук

30 сентября, 2020, 16:24

Бортовые самописцы военного самолета АН-26, который на прошлой неделе разбился в Чугуеве на Харьковщине, расшифровали

Об этом в эфире одного из телеканалов заявила председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета ВР Ирина Верещук, передает РБК-Украина.

"Сегодня нам доложили, что "черные ящики" расшифрованы. Сначала были проблемы со звуком, но сейчас все расшифровано. Уже сегодня приступаем к оценке того, что было в "черных ящиках", - сообщила Верещук.

По ее словам, Комитет Рады уже сегодня ознакомится с информацией, которую получили с бортовых самописцев самолета.

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