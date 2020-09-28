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Espreso.tvОбществоКатастрофа Ан-26 под Харьковом: специалисты начали расшифровку черных ящиков

Катастрофа Ан-26 под Харьковом: специалисты начали расшифровку черных ящиков


фото: reuters
По словам вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, расшифровка бортовых самописцев началась 27 сентября и продлится 3-5 дней под руководством ГБР

Об этом сообщил вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в Facebook.

Вице-премьер отметил, что информация на самописцах сохранена.

"Их уже изъяли и 27 сентября авиационные эксперты под контролем Держбюро расследований начали их расшифровывать. Это займет примерно 3-5 дней", - пояснил Уруский.

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Он добавил, что обломки самолета Ан-26Ш собрали и перевезли на территорию воинской части А4104 в Чугуеве, где они находятся под круглосуточной охраной ГБР. Далее специалисты максимально соберут самолет в исходное состояние.

С 20 семьями погибших курсантов установили контакты. В Харьков уже прибыли 17 из них. Часть разместили в гостинице Министерства обороны, еще частиназупинилась у родственников в городе.

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"Для семей организовали бесплатное питание, обеспечили их автотранспортом и сопровождением. С ними также ведут психологическую работу. Сегодня у родственников погибших примут забор образцов для анализа ДНК, чтобы провести идентификацию тел", - подчеркнул Уруский.

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