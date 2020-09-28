Катастрофа Ан-26 под Харьковом: специалисты начали расшифровку черных ящиков
Об этом сообщил вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в Facebook.
Вице-премьер отметил, что информация на самописцах сохранена.
"Их уже изъяли и 27 сентября авиационные эксперты под контролем Держбюро расследований начали их расшифровывать. Это займет примерно 3-5 дней", - пояснил Уруский.
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Он добавил, что обломки самолета Ан-26Ш собрали и перевезли на территорию воинской части А4104 в Чугуеве, где они находятся под круглосуточной охраной ГБР. Далее специалисты максимально соберут самолет в исходное состояние.
С 20 семьями погибших курсантов установили контакты. В Харьков уже прибыли 17 из них. Часть разместили в гостинице Министерства обороны, еще частиназупинилась у родственников в городе.
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"Для семей организовали бесплатное питание, обеспечили их автотранспортом и сопровождением. С ними также ведут психологическую работу. Сегодня у родственников погибших примут забор образцов для анализа ДНК, чтобы провести идентификацию тел", - подчеркнул Уруский.
- Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту предварительно находились 27 человек - курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и экипаж из военнослужащих
- Днем 26 сентября был официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил , при его жизни борются медики. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.
- Министр обороны Украины Андрей Таран озвучил предварительные причины падения самолета АН-26.
- 26 сентября, в Украине - общегосударственный траур в связи с катастрофой военного самолета Ан-26.
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