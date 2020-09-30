Катастрофа Ан-26 под Харьковом: расшифровку "черных ящиков" планируют закончить к концу недели, - Уруский
30 сентября, 2020, 16:11
По словам Уруского, завершение расшифровки бортовых самописцев самолета Ан-26, который разбился вблизи Чугуева Харьковской области, ожидается к концу недели
Об этом сообщил председатель правительственной следственной комиссии, вице-премьер Олег Уруский в Facebook.
"Работа над расшифровкой бортовых самописцев продолжается. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Ими занимаются авиационные эксперты. Окончание процесса расшифровки ожидается на этой неделе", - отметил Уруский.
Он также добавил, что следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы.
По словам Уруского, становится понятным, что "на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях".
- Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуев Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту предварительно находились 27 человек - курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и экипаж из военнослужащих
- Днем 26 сентября был официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил, за его жизнь борются медики. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.
- Министр обороны Украины Андрей Таран озвучил предварительные причины падения самолета АН-26.
- 26 сентября, в Украине - общегосударственный траур в связи с катастрофой военного самолета Ан-26.
- По словам вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, расшифровка бортовых самописцев началась 27 сентября.
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