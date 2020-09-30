Катастрофа Ан-26 под Харьковом: расшифровку "черных ящиков" планируют закончить к концу недели, - Уруский

30 сентября, 2020, 16:11

По словам Уруского, завершение расшифровки бортовых самописцев самолета Ан-26, который разбился вблизи Чугуева Харьковской области, ожидается к концу недели

Об этом сообщил председатель правительственной следственной комиссии, вице-премьер Олег Уруский в Facebook.

"Работа над расшифровкой бортовых самописцев продолжается. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Ими занимаются авиационные эксперты. Окончание процесса расшифровки ожидается на этой неделе", - отметил Уруский.

Он также добавил, что следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы.

По словам Уруского, становится понятным, что "на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях".

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