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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа на Харьковщине: В Украине приостановили учебные полеты самолетов Ан-26

Авиакатастрофа на Харьковщине: В Украине приостановили учебные полеты самолетов Ан-26


фото: Укрінформ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил приостановить учебные полеты самолетов, аналогичных Ан-26, потерпевшему авиакатастрофу в Харьковской области

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, сообщает Укринформ.

"Сегодня Президент дал поручение запретить учебные полеты самолетов Ан и их аналогов. Данное поручение адресовано министру обороны: установить запрет на время проведения расследования и выяснения причин учебных полетов самолетов Ан-26 ВСУ", - сказал Шмыгаль.

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Также он поручил отстранить на время проведения расследования лиц, ответственных за организацию учебных полетов.

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