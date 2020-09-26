Авиакатастрофа на Харьковщине: В Украине приостановили учебные полеты самолетов Ан-26

26 сентября, 2020, 15:10

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, сообщает Укринформ.

"Сегодня Президент дал поручение запретить учебные полеты самолетов Ан и их аналогов. Данное поручение адресовано министру обороны: установить запрет на время проведения расследования и выяснения причин учебных полетов самолетов Ан-26 ВСУ", - сказал Шмыгаль.

Читайте также: Катастрофа Ан-26 на Харьковщине: все что известно

Также он поручил отстранить на время проведения расследования лиц, ответственных за организацию учебных полетов.

Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуев Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту находились 27 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащих военной части.

Днем 26 сентября был официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил, за его жизнь борются медики. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.

Министр обороны Украины Андрей Таран озвучил предварительные причины падения самолета АН-26.

Сегодня, 26 сентября, в Украине - общегосударственный траур в связи с катастрофой военного самолета Ан-26.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо