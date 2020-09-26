Курсант, выживший в авиакатастрофе Ан-26, рассказал о своем спасении

26 сентября, 2020, 16:39

Курсант Вячеслав Золочевский, выживший в авиакатастрофе Ан-26 в Харьковской области, рассказал подробности своего спасения

Об этом сообщает Общественное Харьков.

Слова Золочевского передал председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Парень рассказал, что происходило. Мы его не нагружали вопросами, просто спросили, чем мы можем помочь. Сказал, что все происходило, как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и он помогал фактически тушить пламя на этом парне, который находися вчера в больнице. И который, к сожалению, сегодня скончался ", - рассказал Кучер.

Он добавил, что по уточненным данным, курсант НЕ выпрыгивал из самолета, а выжил внутри него.

"Он всего не помнит, он потерял на определенном этапе сознание. После того, как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге. Он выжил, находясь в самолете", - сказал Кучер.

Он добавил, что по словам врачей, пострадавший находится в состоянии средней тяжести.

"Но физически даже в удовлетворительном, поэтому, я думаю, какое-то время, минимум неделю он там будет находиться", - отметил Кучер.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 сентября 2020 года, посетил в Харькове курсанта летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба 20-летнего Вячеслава Золочевского, получившего ранения в результате крушения военного самолета Ан-26 накануне вечером вблизи Чугуева

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