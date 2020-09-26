 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПо непонятным причинам был запущен еще один борт, а не принятый Ан-26 с неисправным двигателем, - председатель Харьковской ОГА Кучер

По непонятным причинам был запущен еще один борт, а не принятый Ан-26 с неисправным двигателем, - председатель Харьковской ОГА Кучер


фото: Укрінформ
Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер отметил необходимость разобраться с действиями диспетчера во время авиакатастрофы Ан-26 вблизи Чугуева

Об этом Кучер заявил на брифинге на месте катастрофы, сообщает Укринформ .

По его словам, на месте авиакатастрофы самолета Ан-26 закончились процессуальные действия.

"Я надеюсь, что следствие будет закончено быстро, тем более, что глава государства дал поручение оперативно провести в рамках закона расследование", - сказал Кучер.

Читайте также: Катастрофа Ан-26 на Харьковщине: все что известно

Он подчеркнул, что следствие должно ответить на важный вопрос - приоритетности в посадке самолетов во время тренировочных полетов.

"По той информации, которой я владею, по непонятным причинам был запущена еще один борт, а не принятый борт с неисправным двигателем. Нам необходимо крайне оперативно делать выводы - они же сами собой напрашиваются. Если это так, если есть лица, которые принимали такое решение, необходимо эту версию отработать", - отметил Кучер.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 сентября, 2020 суббота

больше новостей

26 сентября, 2020 суббота

25 сентября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать