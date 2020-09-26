По непонятным причинам был запущен еще один борт, а не принятый Ан-26 с неисправным двигателем, - председатель Харьковской ОГА Кучер

26 сентября, 2020, 22:22

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер отметил необходимость разобраться с действиями диспетчера во время авиакатастрофы Ан-26 вблизи Чугуева

Об этом Кучер заявил на брифинге на месте катастрофы, сообщает Укринформ .

По его словам, на месте авиакатастрофы самолета Ан-26 закончились процессуальные действия.

"Я надеюсь, что следствие будет закончено быстро, тем более, что глава государства дал поручение оперативно провести в рамках закона расследование", - сказал Кучер.

Читайте также: Катастрофа Ан-26 на Харьковщине: все что известно

Он подчеркнул, что следствие должно ответить на важный вопрос - приоритетности в посадке самолетов во время тренировочных полетов.

"По той информации, которой я владею, по непонятным причинам был запущена еще один борт, а не принятый борт с неисправным двигателем. Нам необходимо крайне оперативно делать выводы - они же сами собой напрашиваются. Если это так, если есть лица, которые принимали такое решение, необходимо эту версию отработать", - отметил Кучер.

Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуев Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту предварительно находились 27 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащих военной части.

Днем 26 сентября был официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил, за его жизнь борются медики. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.

Министр обороны Украины Андрей Таран озвучил предварительные причины падения самолета АН-26.

Сегодня, 26 сентября, в Украине - общегосударственный траур в связи с катастрофой военного самолета Ан-26.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо