 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Так называемая инаугурация": Евросоюз отказался признавать Лукашенко президентом Беларуси

"Так называемая инаугурация": Евросоюз отказался признавать Лукашенко президентом Беларуси


фото: російські ЗМІ
24 сентября Европейский Совет отметил, что выборы президента в Беларуси не имеют демократической легитимности

Соответствующую декларацию обнародовали на сайте Европейского Совета .

"Вспоминая заявление Верховного представителя (Европейского Совета, - Ред.) от имени Европейского Союза от 11 сентября, ЕС еще раз повторяет, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни честными. Евросоюз не признает их сфальсифицированных результатов. На этом основании так называемая "инаугурация" от 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендовал Александр Лукашенко, не имеют демократической легитимности ", - говорится в заявлении.

Читайте также: Белорусам будет очень трудно свергнуть власть Лукашенко, - Огрызко

В заявлении подчеркивается, что "инаугурация" прямо противоречит воле значительной части белорусского населения, выражается в многочисленных, беспрецедентных и мирных акциях протеста после выборов, и служит лишь для дальнейшего углубления политического кризиса в Беларуси.

"Позиция Европейского Союза четкая: граждане Беларуси заслуживают право быть представленными теми, кого они свободно выбирают, на новых комплексных, прозрачных и надежных выборах", - добавили в ЕС.

В ЕС высказались за проведение новых свободных и честных выборов под наблюдением ОБСЕ в Беларуси.

"В свете текущей ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью", - говорится в документе.

Справка: Европейский совет - высший политический орган ЕС, состоящий из представителей глав государств и правительств Союза и определяет главные политические направления объединения.

  • 23 сентября в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко.
  • Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом" .
  • Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська объявила себя единственным лидером Беларуси.
  • После инаугурации Александра Лукашенко, которая прошло 23 сентября во Минске в условиях секретности, белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения .
  • Германия заявила о непризнании Александра Лукашенко президентом Белоруссии, несмотря на его тайную инаугурацию в Минске
  • Украина не считает "инаугурацию" Лукашенко признанием его легитимности, как президента. Заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 сентября, 2020 четверг

23 сентября, 2020 среда

больше новостей

24 сентября, 2020 четверг

23 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать