"Так называемая инаугурация": Евросоюз отказался признавать Лукашенко президентом Беларуси

24 сентября, 2020, 09:31

24 сентября Европейский Совет отметил, что выборы президента в Беларуси не имеют демократической легитимности

Соответствующую декларацию обнародовали на сайте Европейского Совета .

"Вспоминая заявление Верховного представителя (Европейского Совета, - Ред.) от имени Европейского Союза от 11 сентября, ЕС еще раз повторяет, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни честными. Евросоюз не признает их сфальсифицированных результатов. На этом основании так называемая "инаугурация" от 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендовал Александр Лукашенко, не имеют демократической легитимности ", - говорится в заявлении.

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В заявлении подчеркивается, что "инаугурация" прямо противоречит воле значительной части белорусского населения, выражается в многочисленных, беспрецедентных и мирных акциях протеста после выборов, и служит лишь для дальнейшего углубления политического кризиса в Беларуси.

"Позиция Европейского Союза четкая: граждане Беларуси заслуживают право быть представленными теми, кого они свободно выбирают, на новых комплексных, прозрачных и надежных выборах", - добавили в ЕС.

В ЕС высказались за проведение новых свободных и честных выборов под наблюдением ОБСЕ в Беларуси.

"В свете текущей ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью", - говорится в документе.

Справка: Европейский совет - высший политический орган ЕС, состоящий из представителей глав государств и правительств Союза и определяет главные политические направления объединения.

23 сентября в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко.

Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом" .

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська объявила себя единственным лидером Беларуси.

После инаугурации Александра Лукашенко, которая прошло 23 сентября во Минске в условиях секретности, белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения .

Германия заявила о непризнании Александра Лукашенко президентом Белоруссии, несмотря на его тайную инаугурацию в Минске

Украина не считает "инаугурацию" Лукашенко признанием его легитимности, как президента. Заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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