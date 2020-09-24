"Так называемая инаугурация": Евросоюз отказался признавать Лукашенко президентом Беларуси
Соответствующую декларацию обнародовали на сайте Европейского Совета .
"Вспоминая заявление Верховного представителя (Европейского Совета, - Ред.) от имени Европейского Союза от 11 сентября, ЕС еще раз повторяет, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни честными. Евросоюз не признает их сфальсифицированных результатов. На этом основании так называемая "инаугурация" от 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендовал Александр Лукашенко, не имеют демократической легитимности ", - говорится в заявлении.
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В заявлении подчеркивается, что "инаугурация" прямо противоречит воле значительной части белорусского населения, выражается в многочисленных, беспрецедентных и мирных акциях протеста после выборов, и служит лишь для дальнейшего углубления политического кризиса в Беларуси.
В ЕС высказались за проведение новых свободных и честных выборов под наблюдением ОБСЕ в Беларуси.
"В свете текущей ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью", - говорится в документе.
Справка: Европейский совет - высший политический орган ЕС, состоящий из представителей глав государств и правительств Союза и определяет главные политические направления объединения.
- 23 сентября в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко.
- Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом" .
- Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська объявила себя единственным лидером Беларуси.
- После инаугурации Александра Лукашенко, которая прошло 23 сентября во Минске в условиях секретности, белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения .
- Германия заявила о непризнании Александра Лукашенко президентом Белоруссии, несмотря на его тайную инаугурацию в Минске
- Украина не считает "инаугурацию" Лукашенко признанием его легитимности, как президента. Заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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