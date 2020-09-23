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Espreso.tvОбществоВ Минске состоялась инаугурация Лукашенко

В Минске состоялась инаугурация Лукашенко


фото: Reuters
В Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко

Об этом сообщает сообщает БЕЛТА.

Теперь он официально вступил в должность президента, несмотря на то что его не признают победителем выборов большинство стран и депутаты Европарламента.

Отмечают, что на церемонию инаугурации приглашены несколько сотен человек. Среди них высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских СМИ, деятелей науки, культуры и спорта.

Государственные СМИ Беларуси сообщают, что Лукашенко произнес присягу на белорусском языке.

Затем он подписал акт о принятии присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.

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