В Минске состоялась инаугурация Лукашенко
Об этом сообщает сообщает БЕЛТА.
Теперь он официально вступил в должность президента, несмотря на то что его не признают победителем выборов большинство стран и депутаты Европарламента.
Отмечают, что на церемонию инаугурации приглашены несколько сотен человек. Среди них высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских СМИ, деятелей науки, культуры и спорта.
Государственные СМИ Беларуси сообщают, что Лукашенко произнес присягу на белорусском языке.
Затем он подписал акт о принятии присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.
(Дополняется)
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