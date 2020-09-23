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Espreso.tvОбществоИнаугурация Лукашенко: оппозиция объявила бессрочную акцию неповиновения, в Минске начались протесты, есть задержанные

Инаугурация Лукашенко: оппозиция объявила бессрочную акцию неповиновения, в Минске начались протесты, есть задержанные


фото: reuters
После инаугурации Александра Лукашенко, которая прошло 23 сентября в Минске в условиях секретности, белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения

Об этом в своем Telegram-канале заявил член президиума Координационного совета Павел Латушко.

"Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения", - написал он.

По словам Латушко, несмотря на проводимую во Дворце Независимости церемонию вступления в "президентскую должность", Лукашенко для белорусов и мирового сообщества является лишь "досадной ошибкой истории".

Кроме того, в Минске люди начали выходить на стихийные акции протеста в связи с инаугурацией Александра Лукашенко, есть задержанные, сообщает Радыё Свобода .

По меньшей мере двух человек силовики задержали возле Дворца Независимости.

Как сообщает Nexta Live, в 18:00 на центральных улицах белорусских городов ожидаются протесты оппозиционных активистов.

Ранее сообщалось, что 23 сентября государственные СМИ Белоруссии заявили о вступлении Лукашенко на пост президента страны.

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