Инаугурация Лукашенко: оппозиция объявила бессрочную акцию неповиновения, в Минске начались протесты, есть задержанные
Об этом в своем Telegram-канале заявил член президиума Координационного совета Павел Латушко.
"Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения", - написал он.
По словам Латушко, несмотря на проводимую во Дворце Независимости церемонию вступления в "президентскую должность", Лукашенко для белорусов и мирового сообщества является лишь "досадной ошибкой истории".
По меньшей мере двух человек силовики задержали возле Дворца Независимости.
Как сообщает Nexta Live, в 18:00 на центральных улицах белорусских городов ожидаются протесты оппозиционных активистов.
Ранее сообщалось, что 23 сентября государственные СМИ Белоруссии заявили о вступлении Лукашенко на пост президента страны.
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