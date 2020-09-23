"Инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси, - Кулеба

23 сентября, 2020, 22:42

Украина всегда будет поддерживать белорусский народ, заявил глава МИД

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба прокомментировал инаугурацию самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, которая произошла 23 сентября.

"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", - написал Кулеба.

Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства. - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2020

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