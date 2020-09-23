"Инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси, - Кулеба
Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба прокомментировал инаугурацию самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, которая произошла 23 сентября.
"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", - написал Кулеба.
Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства.- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2020
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- 23 сентября в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко.
- После инаугурации самопровозглашенного президента Александра Лукашенко белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения .
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