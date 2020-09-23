Германия не признает Лукашенко президентом Беларуси

23 сентября, 2020, 15:43

Германия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси, несмотря на его тайную инаугурацию в Минске

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Reuters .

Со своей стороны представитель МИД Германии заявил, что Берлин хочет как можно скорее согласовать санкции Европейского Союза против Беларуси.

23 сентября Александр Лукашенко был приведен к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемония инаугурации не была анонсирована. Во время инаугурации он заявил, что "цветная революция не состоялась".

Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом" .

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси.