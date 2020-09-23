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Espreso.tvОбществоГермания не признает Лукашенко президентом Беларуси

Германия не признает Лукашенко президентом Беларуси


фото: belta
Германия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси, несмотря на его тайную инаугурацию в Минске

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Reuters .

Со своей стороны представитель МИД Германии заявил, что Берлин хочет как можно скорее согласовать санкции Европейского Союза против Беларуси.

  • 23 сентября Александр Лукашенко был приведен к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемония инаугурации не была анонсирована. Во время инаугурации он заявил, что "цветная революция не состоялась".
  • Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом" .
  • Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси.

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