Глава МИД Литвы Линкявичус об инаугурации Лукашенко: "Фарс!"
Об этом глава иностранного ведомства Литвы Линас Линкявичус написал в Twitter.
"Такой фарс. Поддельные выборы. Подделка инаугурации. Бывший президент Беларуси не стал менее прежним. Наоборот. Его незаконности - факт со всеми вытекающими отсюда последствиями", - обозначил позицию Литвы Линкявичус.
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Such a farce. Forged elections. Forged inauguration. The former president of #Belarus does not become less former. Quite the contrary. His illegitimacy is a fact with all the consequences that this entails.- Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 23, 2020
Также на инаугурацию Лукашенко отреагировал глава словацкого заграничного ведомства Иван Корчок:
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"У Александра Лукашенко, который инаугурировался сегодня, нет легитимности, чтобы управлять страной. Он отвечает за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми".
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"Словакия поддерживает граждан Беларуси", - добавил дипломат.
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