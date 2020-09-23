Глава МИД Литвы Линкявичус об инаугурации Лукашенко: "Фарс!"

23 сентября, 2020, 14:32

23 сентября министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко фарсом

Об этом глава иностранного ведомства Литвы Линас Линкявичус написал в Twitter.

"Такой фарс. Поддельные выборы. Подделка инаугурации. Бывший президент Беларуси не стал менее прежним. Наоборот. Его незаконности - факт со всеми вытекающими отсюда последствиями", - обозначил позицию Литвы Линкявичус.

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Such a farce. Forged elections. Forged inauguration. The former president of #Belarus does not become less former. Quite the contrary. His illegitimacy is a fact with all the consequences that this entails. - Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 23, 2020

Также на инаугурацию Лукашенко отреагировал глава словацкого заграничного ведомства Иван Корчок:

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"У Александра Лукашенко, который инаугурировался сегодня, нет легитимности, чтобы управлять страной. Он отвечает за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми".

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"Словакия поддерживает граждан Беларуси", - добавил дипломат.

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