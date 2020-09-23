Белорусам будет очень трудно свергнуть власть Лукашенко, - Огрызко

23 сентября, 2020, 23:03

Свергнуть власть Лукашенко белорусы могут только общенациональной забастовкой, но маловероятно, что это произойдет

Такую точку зрения высказал дипломат и эксминистр МИД Украины Владимир Огрызко в эфире программы "Итоги с Анной Валевской" на телеканале Еспресо.

"Белорусский народ может спасти только общенациональная забастовка. Но это маловероятно потому, что Лукашенко снова выведет своих сатрапов и все пойдет насмарку. Снова побоища и тысячи людей за решеткой. С другой стороны, даже если забастовка будет давать результаты и омоновцы диктатора не помогут, то Путин введет свою армию, которая с легкостью "урегулирует" ситуацию с протестующими ", - пояснил экс-министр.

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Дипломат добавил, что такое развитие событий не означает тотальное поражение в борьбе белорусов за демократическую Беларусь.

"Но хочу отметить, что белорусы стали на проевропейский путь развития. Это уже хороший сигнал, ведь белорусы определили вектор направления из кремлевского влияния на европейский. Также многое зависит от позиции Европейского Союза по белорусскому политическому кризису. Потому что в данном случае обычными беспокойствами не поможешь и Кремль будет все большее влияние на Беларусь ", - отметил Владимир Огрызко.