УПЛ: расписание матчей и трансляций 3-го тура
Об этом сообщает Еспресо.TV .
13 сентября "Ворскла" обыграла "Ингулец" 2:0 и одержала вторую подряд победу на старте чемпионата Украины. Полтавчане набрали 6 очков и вышли на первое место в турнирной таблице.
Команда Юрия Максимова опередила "Динамо" и "Десну", которые 11 сентября сыграли вничью 0:0, набрали по 4 очка и делят вторую-третью позиции.
У "Шахтера" 3 очка и игра в запасе, которую он проведет 23 сентября против "Руха".
Чемпионат Украины по футболу
3-й тур
18 сентября
19:00 "Днепр-1" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале УНИАН
19 сентября
14:00 "Александрия" - "Ворскла", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
17:00 "Ингулец" - "Десна", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
19:30 "Динамо" - "Львов", прямая трансляция на телеканале "2 + 2"
20 сентября
14:00 "Олимпик" - "Минай", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
17:00 "Заря" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале УНИАН
19:30 "Рух" - "Колос", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Напомним, 11 сентября киевское "Динамо" сыграло вничью с черниговской "Десной".
- 12 сентября "Олимпик" победил в гостях "Днепр-1".
- Кроме того, "Колос" на своем поле разгромил "Львов" .
- В то же время, "Минай" обыграл на своем поле "Александрию" .
- Также 13 сентября "Заря" дома уступила "Мариуполю".
- Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила в Полтаве "Ингулец" и возглавила турнирную таблицу.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти