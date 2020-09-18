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Espreso.tvСпортУПЛ: расписание матчей и трансляций 3-го тура

УПЛ: расписание матчей и трансляций 3-го тура


фото: shakhtar.com
В третьем туре чемпионата Украины по футболу луганская "Заря" сыграет против донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

13 сентября "Ворскла" обыграла "Ингулец" 2:0 и одержала вторую подряд победу на старте чемпионата Украины. Полтавчане набрали 6 очков и вышли на первое место в турнирной таблице.

Команда Юрия Максимова опередила "Динамо" и "Десну", которые 11 сентября сыграли вничью 0:0, набрали по 4 очка и делят вторую-третью позиции.

У "Шахтера" 3 очка и игра в запасе, которую он проведет 23 сентября против "Руха".

Чемпионат Украины по футболу

3-й тур

18 сентября

19:00 "Днепр-1" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале УНИАН

19 сентября

14:00 "Александрия" - "Ворскла", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

17:00 "Ингулец" - "Десна", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

19:30 "Динамо" - "Львов", прямая трансляция на телеканале "2 + 2"

20 сентября

14:00 "Олимпик" - "Минай", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Заря" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале УНИАН

19:30 "Рух" - "Колос", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

 

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