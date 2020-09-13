"Минай" одолел "Александрию" в УПЛ
13 сентября, 2020, 15:53
Во 2-м туре чемпионата Украины "Минай" победил на своем поле "Александрию"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Ужгороде "Минай" на 34-й минуте вывел вперед Антон Шиндер.
В итоге его гол стал победным.
"Минай" переиграл "Александрию" 1: 0, набрал 3 очка и вышел на седьмое место. "Александрия" также имеет 3 очка и идет пятой.
Чемпионат Украины
2-й тур
13 сентября
"Минай" - "Александрия" 1: 0
Гол: Шиндер, 34
- Напомним, 11 сентября во 2-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграло вничью с черниговской «Десной».
- 12 сентября "Олимпик" победил в гостях "Днепр-1" .
- Кроме этого, "Колос" на своем поле разгромил "Львов" .
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