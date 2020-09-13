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Espreso.tvСпорт"Минай" одолел "Александрию" в УПЛ

"Минай" одолел "Александрию" в УПЛ


фото: fcminaj.com
Во 2-м туре чемпионата Украины "Минай" победил на своем поле "Александрию"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Ужгороде "Минай" на 34-й минуте вывел вперед Антон Шиндер.

В итоге его гол стал победным.

"Минай" переиграл "Александрию" 1: 0, набрал 3 очка и вышел на седьмое место. "Александрия" также имеет 3 очка и идет пятой.

Чемпионат Украины

2-й тур

13 сентября

"Минай" - "Александрия" 1: 0

Гол: Шиндер, 34

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