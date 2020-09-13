"Ворскла" победила "Ингулец" и захватила лидерство в УПЛ
13 сентября, 2020, 21:25
Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила в Полтаве "Ингулец" и возглавила турнирную таблицу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 36-й минуте "Ворсклу" вывел вперед Руслан Степанюк.
На 66-й минуте преимущество полтавчан увеличил Ибрагим Кане, который реализовал пенальти.
"Ворскла" победила "Ингулец" 2: 0, набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу. Полтавчане опережают "Динамо" и "Десну", которые имеют по 4 пункта.
Чемпионат Украины
2-й тур
13 сентября
"Ворскла" - "Ингулец" 2: 0
Голы: Степанюк, 36, Кане, 66 (пен.)
Удаление: Козак, 70 ( "Ингулец")
- Напомним, 11 сентября во 2-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграло вничью с черниговской «Десной».
- 12 сентября "Олимпик" победил в гостях "Днепр-1" .
- Кроме этого, "Колос" на своем поле разгромил "Львов" .
- В то же время, "Минай" победил на своем поле "Александрию" .
- Также 13 сентября "Заря" дома уступила "Мариуполю" .
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