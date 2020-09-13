 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Ворскла" победила "Ингулец" и захватила лидерство в УПЛ

"Ворскла" победила "Ингулец" и захватила лидерство в УПЛ


фото: vorskla.com.ua
Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила в Полтаве "Ингулец" и возглавила турнирную таблицу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 36-й минуте "Ворсклу" вывел вперед Руслан Степанюк.

На 66-й минуте преимущество полтавчан увеличил Ибрагим Кане, который реализовал пенальти.

"Ворскла" победила "Ингулец" 2: 0, набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу. Полтавчане опережают "Динамо" и "Десну", которые имеют по 4 пункта.

Чемпионат Украины

2-й тур

13 сентября

"Ворскла" - "Ингулец" 2: 0

Голы: Степанюк, 36, Кане, 66 (пен.)

Удаление: Козак, 70 ( "Ингулец")

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

13 сентября, 2020 воскресенье

12 сентября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать