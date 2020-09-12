"Колос" разгромил "Львов" в чемпионате Украины
12 сентября, 2020, 18:55
Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" на своем поле разгромил "Львов"
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
В Коваливке, Киевской области, "Колос" вперед на 26-й минуте вывел Владимир Лысенко. Сразу после перерыва форвард сделал дубль и увеличил преимущество своей команды.
До разгромного счет на 69-й минуте довел Виталий Гавриш. Итоговый результат в компенсированное арбитром время установил Евгений Исаенко.
"Колос" победил "Львов" 4: 0, набрал 3 очка и вышел на шестое место. "Львов" не имеет никакого пункта и идет последним - 14-м.
Чемпионат Украины
2-й тур
12 сентября
"Колос" - "Львов" 4: 0
Голы: Лысенко, 26, 47, Гавриш, 69, Исаенко, 90 + 5
- Напомним, 11 сентября во 2-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграло вничью с черниговской «Десной».
- 12 сентября "Олимпик" победил в гостях "Днепр-1" .
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