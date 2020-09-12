"Колос" разгромил "Львов" в чемпионате Украины

12 сентября, 2020, 18:55

Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" на своем поле разгромил "Львов"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В Коваливке, Киевской области, "Колос" вперед на 26-й минуте вывел Владимир Лысенко. Сразу после перерыва форвард сделал дубль и увеличил преимущество своей команды.

До разгромного счет на 69-й минуте довел Виталий Гавриш. Итоговый результат в компенсированное арбитром время установил Евгений Исаенко.

"Колос" победил "Львов" 4: 0, набрал 3 очка и вышел на шестое место. "Львов" не имеет никакого пункта и идет последним - 14-м.

Чемпионат Украины

2-й тур

12 сентября

"Колос" - "Львов" 4: 0

Голы: Лысенко, 26, 47, Гавриш, 69, Исаенко, 90 + 5

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