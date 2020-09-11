"Динамо" потеряло очки в матче с "Десной" в УПЛ
11 сентября, 2020, 20:56
Во втором туре Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" сыграло вничью с черниговской "Десной"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Встреча завершилась без забитых мячей. Теперь у команд по 4 зачетных балла и они возглавляют турнирную таблицу УПЛ, однако "Десна" и "Динамо" пока единственные, кто сыграл 2 матча.
В следующем туре киевский клуб сыграет против "Львова", а черниговская команда поедет в гости к "Ингулу".
Чемпионат Украины по футболу
2-й тур
11 сентября
"Динамо" - "Десна 0: 0
- 21 августа в стартовом матче чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" победило донецкий "Олимпик" со счетом 4: 1 .
- 23 августа полтавская "Ворскла" разгромила львовский "Рух" со счетом 5: 2.
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