 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Динамо" потеряло очки в матче с "Десной" в УПЛ

"Динамо" потеряло очки в матче с "Десной" в УПЛ


фото: facebook.com/desnafc
Во втором туре Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" сыграло вничью с черниговской "Десной"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Встреча завершилась без забитых мячей. Теперь у команд по 4 зачетных балла и они возглавляют турнирную таблицу УПЛ, однако "Десна" и "Динамо" пока единственные, кто сыграл 2 матча.

В следующем туре киевский клуб сыграет против "Львова", а черниговская команда поедет в гости к "Ингулу".

Чемпионат Украины по футболу

2-й тур

11 сентября

"Динамо" - "Десна 0: 0

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2020 пятница

больше новостей

11 сентября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать