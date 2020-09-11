"Динамо" потеряло очки в матче с "Десной" в УПЛ

11 сентября, 2020, 20:56

Во втором туре Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" сыграло вничью с черниговской "Десной"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Встреча завершилась без забитых мячей. Теперь у команд по 4 зачетных балла и они возглавляют турнирную таблицу УПЛ, однако "Десна" и "Динамо" пока единственные, кто сыграл 2 матча.

В следующем туре киевский клуб сыграет против "Львова", а черниговская команда поедет в гости к "Ингулу".

Чемпионат Украины по футболу

2-й тур

11 сентября

"Динамо" - "Десна 0: 0