"Заря" проиграла "Мариуполю" в чемпионате Украины
13 сентября, 2020, 18:53
Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле уступила "Мариуполю"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Запорожье "Мариуполь" повел в счете на 62-й минуте, когда отличился Дмитрий Топалов. В итоге его гол стал победным.
На 86-й минуте "Мариуполь" остался в меньшинстве после удаления Даниила Игантенка. Однако, "Заря" численным преимуществом воспользоваться не успела.
"Мариуполь" победил "Зарю" 1: 0, набрал 3 очка и вышел девятого позции. "Заря" не имеет никакого пункта и идет тринадцатым.
Чемпионат Украины
2-й тур
13 сентября
"Заря" - "Мариуполь" 0: 1
Гол: Топалов, 62
Удаление: Игнатенко, 86 ( "Мариуполь")
- Напомним, 11 сентября во 2-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграло вничью с черниговской «Десной».
- 12 сентября "Олимпик" победил в гостях "Днепр-1" .
- Кроме этого, "Колос" на своем поле разгромил "Львов" .
- В то же время, "Минай" победил на своем поле "Александрию" .
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