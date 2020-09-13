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Espreso.tvСпорт"Заря" проиграла "Мариуполю" в чемпионате Украины

"Заря" проиграла "Мариуполю" в чемпионате Украины


фото: facebook
Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле уступила "Мариуполю"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Запорожье "Мариуполь" повел в счете на 62-й минуте, когда отличился Дмитрий Топалов. В итоге его гол стал победным.

На 86-й минуте "Мариуполь" остался в меньшинстве после удаления Даниила Игантенка. Однако, "Заря" численным преимуществом воспользоваться не успела.

"Мариуполь" победил "Зарю" 1: 0, набрал 3 очка и вышел девятого позции. "Заря" не имеет никакого пункта и идет тринадцатым.

Чемпионат Украины

2-й тур

13 сентября

"Заря" - "Мариуполь" 0: 1

Гол: Топалов, 62

Удаление: Игнатенко, 86 ( "Мариуполь")

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