"Олимпик" победил "Днепр-1" в матче с изъятием и пенальти
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Олимпик" вышел вперед на 44-й минуте, когда отличился Шахаб Захедитабар.
Перед перерывом "Днепр-1" остался в меньшинстве после удаления Игоря Когута.
В начале второго тайма "Олимпик" воспользовался численным преимуществом - забил Максим Тейшейра.
"Днепр-1" сократил отставание в счете на 50-й минуте усилиями Алексея Хобленко.
Окончательный результат на 77-й минуте установил полузащитник "Олимпика" Сергей Политыло, который реализовал пенальти.
"Олимпик" победил "Днепр-1" 3: 1, набрал 3 очка и поднялся на шестое место. "Днепр-1" с 1 пунктом - восьмой.
Чемпионат Украины
2-й тур
12 сентября
"Днепр-1" - "Олимпик" 1: 3
Голы: Хобленко, 50 - Захедитабар, 44, Тейшейра, 47, Политыло, 77 (пен.)
Удаление: Когут, 45 + 1 ( "Днепр-1")
- Напомним, 11 сентября во 2-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграло вничью с черниговской «Десной».
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