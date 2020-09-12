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Espreso.tvСпорт"Олимпик" победил "Днепр-1" в матче с изъятием и пенальти

"Олимпик" победил "Днепр-1" в матче с изъятием и пенальти


фото: scdnipro1.com.ua
Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу "Олимпик" победил в гостях "Днепр-1"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Олимпик" вышел вперед на 44-й минуте, когда отличился Шахаб Захедитабар.

Перед перерывом "Днепр-1" остался в меньшинстве после удаления Игоря Когута.

В начале второго тайма "Олимпик" воспользовался численным преимуществом - забил Максим Тейшейра.

"Днепр-1" сократил отставание в счете на 50-й минуте усилиями Алексея Хобленко.

Окончательный результат на 77-й минуте установил полузащитник "Олимпика" Сергей Политыло, который реализовал пенальти.

"Олимпик" победил "Днепр-1" 3: 1, набрал 3 очка и поднялся на шестое место. "Днепр-1" с 1 пунктом - восьмой.

Чемпионат Украины

2-й тур

12 сентября

"Днепр-1" - "Олимпик" 1: 3

Голы: Хобленко, 50 - Захедитабар, 44, Тейшейра, 47, Политыло, 77 (пен.)

Удаление: Когут, 45 + 1 ( "Днепр-1")

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