"Днепр-1" проиграл "Мариуполю" в 3-м туре УПЛ
18 сентября, 2020, 20:58
В третьем туре УПЛ "Мариуполь" победил "Днепр-1" со счетом 2:1
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Счет в матче был открыт на 26-й минуте, забил Артем Бондаренко. На 60-й днепряне сравняли счет после гола Алексея Хобленко.
Однако удержать преимущество не удалось. На 78-й минуте встречи Даниил Сагуткин забил победный для азовцев мяч.
Чемпионат Украины по футболу
3-й тур
18 сентября
"Днепр-1" - "Мариуполь" 1:2
Голы: Хобленко, 60 - Бондаренко, 26; Сагуткин, 78
- Напомним, 11 сентября киевское "Динамо" сыграло вничью с черниговской "Десной".
- 12 сентября "Олимпик" победил в гостях "Днепр-1" .
- Кроме этого, "Колос" на своем поле разгромил "Львов".
- В то же время, "Минай" обыграл на своем поле "Александрию".
- Также 13 сентября "Заря" дома уступила "Мариуполю".
- Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила в Полтаве "Ингулец" и возглавила турнирную таблицу.
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