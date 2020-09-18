"Днепр-1" проиграл "Мариуполю" в 3-м туре УПЛ

18 сентября, 2020, 20:58

В третьем туре УПЛ "Мариуполь" победил "Днепр-1" со счетом 2:1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Счет в матче был открыт на 26-й минуте, забил Артем Бондаренко. На 60-й днепряне сравняли счет после гола Алексея Хобленко.

Однако удержать преимущество не удалось. На 78-й минуте встречи Даниил Сагуткин забил победный для азовцев мяч.

Чемпионат Украины по футболу

3-й тур

18 сентября

"Днепр-1" - "Мариуполь" 1:2

Голы: Хобленко, 60 - Бондаренко, 26; Сагуткин, 78

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