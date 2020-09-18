Марченко назвал причину недофинансирования медицины в проект госбюджета-2021

18 сентября, 2020, 13:38

По словам министра финансов Сергея Марченко, скачек с почти 3%, предусмотренных на финансирование медицины, до 5% сразу не возможен, но до 2023 года "мы к этому придем"

Об этом Марченко сказал в эфире Еспресо.TV .

"Да, действительно, предполагается, что на здравоохранение должно быть направлено 5%. К 2023 году мы к этому придем, но не может быть сразу скачек с почти 3% до 5%. Это нереально", - сказал министр.

По его словам, если посчитать все потребности, которые предусмотрены законом Украины, "нам нужно два бюджета".

"Но мы должны исходить из бюджета, реальный, сбалансированный, который соответствует нашим возможностям", - подчеркнул Марченко.

Он также добавил, что для того, чтобы повысить расходы на медицину, необходимо найти 100 млрд грн.

"Если мне депутаты подскажут, где найти 100 млрд - мы готовы это обсудить", - отметил Марченко.

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