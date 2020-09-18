Марченко назвал причину недофинансирования медицины в проект госбюджета-2021
Об этом Марченко сказал в эфире Еспресо.TV .
"Да, действительно, предполагается, что на здравоохранение должно быть направлено 5%. К 2023 году мы к этому придем, но не может быть сразу скачек с почти 3% до 5%. Это нереально", - сказал министр.
По его словам, если посчитать все потребности, которые предусмотрены законом Украины, "нам нужно два бюджета".
"Но мы должны исходить из бюджета, реальный, сбалансированный, который соответствует нашим возможностям", - подчеркнул Марченко.
Он также добавил, что для того, чтобы повысить расходы на медицину, необходимо найти 100 млрд грн.
"Если мне депутаты подскажут, где найти 100 млрд - мы готовы это обсудить", - отметил Марченко.
- Напомним, Кабинет министров одобрил и передал на рассмотрение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год.
- Утром 14 сентября Кабинет министров принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021" во время внеочередного заседания.
- Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев ранее также заявил, что Министерство финансов не проводило консультаций с профильным комитетом Верховной Рады по проекту государственного бюджета на 2021.
- По словам депутата партии "Слуга народа" Александр Качур, если проект государственного бюджета на 2021 будет принят за основу, он будет видоизменен к "неузнаваемое состояния" , за "отсутствия коммуникации" Кабинета министров и парламента.
- По словам члена Совета НБУ Виктора Козюка, предложенный правительством в проект госбюджета на 2021 дефицит в размере 6% ВВП выходит за параметры, приемлемые для программы международной поддержки.
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