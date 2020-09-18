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Espreso.tvЭкономикаМарченко дал прогноз по курсу доллара на конец года

Марченко дал прогноз по курсу доллара на конец года


фото: finbalance
По словам министра финансов Сергея Марченко, курс доллара к концу года будет стабилен, а в следующем году среднегодовой курс заложен на уровне 29,1 грн / $

Об этом Марченко сказал в эфире Еспресо.TV .

"Курс доллара будет стабилен. В следующем году мы заложили 29,1 среднегодовой, то есть где-то в среднем курс доллара будет именно такой", - сказал Марченко.

Министр напомнил, что в этом году инфляция в бюджете была заложена на уровне 11%, а курс доллара - 30 грн.

"Бюджет мы выполняем? - Выполняем. Значит, и в следующем году найдем возможности для выполнения", - заверил Марченко.

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