Марченко дал прогноз по курсу доллара на конец года
18 сентября, 2020, 13:47
По словам министра финансов Сергея Марченко, курс доллара к концу года будет стабилен, а в следующем году среднегодовой курс заложен на уровне 29,1 грн / $
Об этом Марченко сказал в эфире Еспресо.TV .
"Курс доллара будет стабилен. В следующем году мы заложили 29,1 среднегодовой, то есть где-то в среднем курс доллара будет именно такой", - сказал Марченко.
Министр напомнил, что в этом году инфляция в бюджете была заложена на уровне 11%, а курс доллара - 30 грн.
"Бюджет мы выполняем? - Выполняем. Значит, и в следующем году найдем возможности для выполнения", - заверил Марченко.
- Напомним, Кабинет министров одобрил и передал на рассмотрение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год.
- Утром 14 сентября Кабинет министров принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год" во время внеочередного заседания.
- Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев ранее также заявил, что Министерство финансов не проводило консультаций с профильным комитетом Верховной Рады по проекту государственного бюджета на 2021 год.
- По словам депутата партии "Слуга народа" Александр Качур, если проект государственного бюджета на 2021 будет принят за основу, он будет видоизменен к "неузнаваемому состоянию" из-за "отсутствия коммуникации" Кабинета министров и парламента.
- По словам члена Совета НБУ Виктора Козюка, предложенный правительством в проект госбюджета на 2021 дефицит в размере 6% ВВП выходит за параметры, приемлемые для программы международной поддержки.
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