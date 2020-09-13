 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУПЛ: Как выглядит турнирная таблица во главе с "Ворсклой"

УПЛ: Как выглядит турнирная таблица во главе с "Ворсклой"


фото: vorskla.com.ua
После 2-го тура чемпионата Украины по футболу лидерство в турнирной таблице неожиданно захватила "Ворскла"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

13 сентября "Ворскла" обыграла "Ингулец" 2: 0 и одержала вторую подряд победу на казни чемпионата Украины. Полтавчане набрали 6 очков и вышли на первое место в турнирной таблице.

Команда Юрия Максимова опередила "Динамо" и "Десну", которые 11 сентября сыграли вничью 0: 0, набрали по 4 очка и делят вторую-третью позиции.

"Шахтер" 3 очка и игру в запасе, которую он проведет 23 сентября против "Руха".

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

13 сентября, 2020 воскресенье

12 сентября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать