УПЛ: Как выглядит турнирная таблица во главе с "Ворсклой"
13 сентября, 2020, 22:50
После 2-го тура чемпионата Украины по футболу лидерство в турнирной таблице неожиданно захватила "Ворскла"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
13 сентября "Ворскла" обыграла "Ингулец" 2: 0 и одержала вторую подряд победу на казни чемпионата Украины. Полтавчане набрали 6 очков и вышли на первое место в турнирной таблице.
Команда Юрия Максимова опередила "Динамо" и "Десну", которые 11 сентября сыграли вничью 0: 0, набрали по 4 очка и делят вторую-третью позиции.
"Шахтер" 3 очка и игру в запасе, которую он проведет 23 сентября против "Руха".
- Напомним, 11 сентября киевское "Динамо" сыграло вничью с черниговской «Десной».
- 12 сентября "Олимпик" победил в гостях "Днепр-1" .
- Кроме этого, "Колос" на своем поле разгромил "Львов" .
- В то же время, "Минай" обыграл на своем поле "Александрию" .
- Также 13 сентября "Заря" дома уступила "Мариуполю" .
- Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила в Полтаве "Ингулец" и возглавила турнирную таблицу.
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