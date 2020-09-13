УПЛ: Как выглядит турнирная таблица во главе с "Ворсклой"

13 сентября, 2020, 22:50

После 2-го тура чемпионата Украины по футболу лидерство в турнирной таблице неожиданно захватила "Ворскла"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

13 сентября "Ворскла" обыграла "Ингулец" 2: 0 и одержала вторую подряд победу на казни чемпионата Украины. Полтавчане набрали 6 очков и вышли на первое место в турнирной таблице.

Команда Юрия Максимова опередила "Динамо" и "Десну", которые 11 сентября сыграли вничью 0: 0, набрали по 4 очка и делят вторую-третью позиции.

"Шахтер" 3 очка и игру в запасе, которую он проведет 23 сентября против "Руха".

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