Качура хочет вызвать Фокина "на ковер" в Раду
2 сентября, 2020, 20:49
Нардеп-"слуга" Александр Качура предложил вызвать заместителя главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольда Фокина на заседание парламентского комитета по вопросам организации государственной власти для объяснений относительно последних заявлений
Об этом Качура написал в своем Telegram-канале .
"Обратился в комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления с требованием пригласить Витольда Фокина на заседание комитета для получения объяснений и выработки общей позиции делегатов в ТКГ и Верховной Рады в части мирного урегулирования ситуации на Донбассе", - отметил Качура.
По его словам, комитет принял решение провести внеочередное заседание. Встреча должна состояться на следующей неделе.
- Напомним, Витольд Фокин заявил, что он лично поддерживает идею предоставления "особого" статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части, а также выступает за всеобщую амнистию для боевиков
- Глава ВР Дмитрий Разумков отреагировал на слова представителя Украины в ТКГ, заявив, что полная амнистия боевикам является военным преступлением
- Глава МВД Арсен Аваков, в свою очередь, назвал заявление Фокина провокацией .
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил , что отдельные заявления заместителя руководителя украинской делегации в минской ТКГ Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины. Он также отметил, что большинство позиций Фокина отражают пункты первых и вторых Минских договоренностей.
- 31 августа на сайте президента появилась петиция об отставке первого премьер-министра Витольда Фокина с должности заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.
- Впоследствии, Фокин отреагировал на критику своих заявлений об "особом" статус для всей территории Донбасса, заявив, "это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки ".
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