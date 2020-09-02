Качура хочет вызвать Фокина "на ковер" в Раду

2 сентября, 2020, 20:49

Нардеп-"слуга" Александр Качура предложил вызвать заместителя главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольда Фокина на заседание парламентского комитета по вопросам организации государственной власти для объяснений относительно последних заявлений

Об этом Качура написал в своем Telegram-канале .

"Обратился в комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления с требованием пригласить Витольда Фокина на заседание комитета для получения объяснений и выработки общей позиции делегатов в ТКГ и Верховной Рады в части мирного урегулирования ситуации на Донбассе", - отметил Качура.

По его словам, комитет принял решение провести внеочередное заседание. Встреча должна состояться на следующей неделе.

Напомним, Витольд Фокин заявил, что он лично поддерживает идею предоставления "особого" статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части, а также выступает за всеобщую амнистию для боевиков

Глава ВР Дмитрий Разумков отреагировал на слова представителя Украины в ТКГ, заявив, что полная амнистия боевикам является военным преступлением

Глава МВД Арсен Аваков, в свою очередь, назвал заявление Фокина провокацией .

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил , что отдельные заявления заместителя руководителя украинской делегации в минской ТКГ Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины. Он также отметил, что большинство позиций Фокина отражают пункты первых и вторых Минских договоренностей.

31 августа на сайте президента появилась петиция об отставке первого премьер-министра Витольда Фокина с должности заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Впоследствии, Фокин отреагировал на критику своих заявлений об "особом" статус для всей территории Донбасса, заявив, "это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки ".

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