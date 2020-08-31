Заявление Фокина об особом статусе всего Донбасса является провокационным, - Аваков

31 августа, 2020, 11:27

31 августа глава МВД Арсен Аваков отреагировал на заявление заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил после церемонии почтения памяти погибших в 2015 году нацгвардейцев под зданием Верховной Рады, передает пресс-служба МВД .

Аваков назвал высказывания первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу, первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина, провокационными и не отвечающими национальным интересам.

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Напомним, Фокин в интервью изданию strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

Арсен Аваков на брифинге после церемонии под Верховной Радой Украины памяти четырех военнослужащих Нацгвардии И. Дебрина, Д. Сластникова, А. Костина, Б. Дацюка, погибших от взрыва гранаты во время террористического акта 31 августа 2015 года, отреагировал на заявление:

"Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ В. Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат".

Напомним, также Витольд Фокин заявил, что он лично поддерживает идею предоставления особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части, а также выступает за всеобщую амнистию для боевиков.

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