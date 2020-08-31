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Espreso.tvОбществоЕсли сторонники войны бесятся, значит, слова попали, куда надо, - Фокин отреагировал на критику заявления о Донбассе

Если сторонники войны бесятся, значит, слова попали, куда надо, - Фокин отреагировал на критику заявления о Донбассе

Заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин отреагировал на критику своих заявлений об "особом" статусе для всей территории Донбасса, заявив, "это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки"

Об этом сообщил в комментарии 5 канала.

"Это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки. Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком (председателем украинской делегации в ТКГ, - ред.)", - сказал Фокин.

По его словам, он доволен реакцией на слова и добавил, что якобы "цитировал положения Минских договоренностей".

Фокин отметил, что во власти его критикуют за связи с "предшественниками".

  • Напомним, Витольд Фокин заявил, что он лично поддерживает идею предоставления "особого" статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части, а также выступает за всеобщую амнистию для боевиков
  • Глава ВР Дмитрий Разумков отреагировал на слова представителя Украины в ТКГ, заявив, что полная амнистия боевикам является военным преступлением
  • Глава МВД Арсен Аваков, в свою очередь, назвал заявление Фокина провокацией .
  • В партии "Европейская Солидарность" требуют отставки Витольда Фокина с должности заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
  • Председатель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные заявления заместителя руководителя украинской делегации в минской ТКГ Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины. Он также отметил, что большинство позиций Фокина отражают пункты первых и вторых Минских договоренностей.
  • Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что заявление о предоставлении "особого" статуса всему Донбассу - это личное мнение заместителя главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольда Фокина и не является официальной позицией власти.
  • 31 августа на сайте президента появилась петиция об отставке первого премьер-министра Витольда Фокина с должности заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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