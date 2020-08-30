Фокин выступил за "особый статус всего Донбасса"
Свою собственную позицию в отношении особого статуса Фокин высказал, отвечая на вопрос об амнистии боевиков, передает Еспресо.TV со ссылкой на ГромадськеТБ.
По его словам, с обеих сторон было совершено "много преступлений", которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.
Читайте также: Виталий Портников: Украинцам нужно просто выбрать между капитуляцией и сопротивлением
"Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса", - заявил Фокин.
- Напомним, Фокин также заявил, что готов вместе с Леонидом Кравчуком ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров с боевиками, если такое поручение даст президент или парламент.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос