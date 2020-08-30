Фокин выступил за "особый статус всего Донбасса"

30 августа, 2020, 16:23

Заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске и первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что он лично поддерживает идею предоставления особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части

Свою собственную позицию в отношении особого статуса Фокин высказал, отвечая на вопрос об амнистии боевиков, передает Еспресо.TV со ссылкой на ГромадськеТБ.

По его словам, с обеих сторон было совершено "много преступлений", которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.

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"Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса", - заявил Фокин.

Напомним, Фокин также заявил, что готов вместе с Леонидом Кравчуком ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров с боевиками, если такое поручение даст президент или парламент.

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