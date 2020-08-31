Полная амнистия террористов на Донбассе является военным преступлением, - Разумков
31 августа, 2020, 10:22
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что Украина вряд ли сможет амнистировать военных преступников, воевавших на Донбассе против украинцев
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Полная амнистия является военным преступлением, и ни в одном государстве мира это не подлежит амнистии. Это - реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина здесь вряд ли может идти своим отдельным путем", - сказал Разумков.
- Заместитель главы украинской делегации по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию террористов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
-
20 августа, 2020 Виталий Портников: С Россией нельзя договориться
Читайте также
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-