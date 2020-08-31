Полная амнистия террористов на Донбассе является военным преступлением, - Разумков

31 августа, 2020, 10:22

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что Украина вряд ли сможет амнистировать военных преступников, воевавших на Донбассе против украинцев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Полная амнистия является военным преступлением, и ни в одном государстве мира это не подлежит амнистии. Это - реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина здесь вряд ли может идти своим отдельным путем", - сказал Разумков.

Заместитель главы украинской делегации по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию террористов.

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