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Espreso.tvОбществоПолная амнистия террористов на Донбассе является военным преступлением, - Разумков

Полная амнистия террористов на Донбассе является военным преступлением, - Разумков


фото: rada.gov.ua
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что Украина вряд ли сможет амнистировать военных преступников, воевавших на Донбассе против украинцев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Полная амнистия является военным преступлением, и ни в одном государстве мира это не подлежит амнистии. Это - реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина здесь вряд ли может идти своим отдельным путем", - сказал Разумков.

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