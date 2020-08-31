Появилась петиция к Зеленскому об отставке Фокина с ТКГ
Инициатором соответствующей петиции президенту Владимиру Зеленскому стал общественный активист, кандидат юридических наук, Андрей Смолий, передает Еспресо.TV.
"Требуем освободить от должности члена Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольда Фокина в связи с откровенными антиукраинскими заявлениями", - говорится в текстии петиции.
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Автор петиции аргументировал это тем, что Фокин заявил о необходимости объявить всеобщую амнистию для боевиков незаконных террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", провести выборы в ОРДЛО, а также "решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса".
"Фактически, представитель Украины в ТКГ повторил все российские нарративы по "особому порядку самоуправления", по "амнистии", а главное, по особому статусу для всей территории Донецкой и Луганской областей, часть из которой является контролируемой Украины, а это, соответственно, сдача территории нашего государства", - пояснил Смолий.
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"Фокин фактически предложил проводить выборы уже сейчас, когда не обеспечены все соответствующие условия для этого, а это прямая угроза легитимизации террористических республик. Такие заявления Фокина не отвечают интересам Украины и являются угрозой для безопасности и территориальной целостности государства, поэтому такие люди не могут представлять наше государство на ТКГ по Донбассу", - добавил Смолий.
Отметим, за три с половиной часа с момента появления (появилась в 3:00 дня 31 августа) петиция набрала 2600 подписей и 1,6 тыс. репостов сообщения автора в сети Facebook.
- Напомним, Витольд Фокин заявил, что он лично поддерживает идею предоставления особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части, а также выступает за всеобщую амнистию для боевиков
- Председатель ВР Дмитрий Разумков отреагировал на слова представителя Украины в ТКГ, заявив, что полная амнистия боевикам является военным преступлением
- Глава МВД Арсен Аваков, в свою очередь, назвал заявление Фокина провокацией.
- В партии "Европейская Солидарность" требуют отставки Витольда Фокина с должности заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
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