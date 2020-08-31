Появилась петиция к Зеленскому об отставке Фокина с ТКГ

31 августа, 2020, 18:59

31 августа на сайте президента появилась петиция об отставке первого премьер-министра Витольда Фокина с должности заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе

Инициатором соответствующей петиции президенту Владимиру Зеленскому стал общественный активист, кандидат юридических наук, Андрей Смолий, передает Еспресо.TV.

"Требуем освободить от должности члена Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольда Фокина в связи с откровенными антиукраинскими заявлениями", - говорится в текстии петиции.

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Автор петиции аргументировал это тем, что Фокин заявил о необходимости объявить всеобщую амнистию для боевиков незаконных террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", провести выборы в ОРДЛО, а также "решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса".

"Фактически, представитель Украины в ТКГ повторил все российские нарративы по "особому порядку самоуправления", по "амнистии", а главное, по особому статусу для всей территории Донецкой и Луганской областей, часть из которой является контролируемой Украины, а это, соответственно, сдача территории нашего государства", - пояснил Смолий.

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"Фокин фактически предложил проводить выборы уже сейчас, когда не обеспечены все соответствующие условия для этого, а это прямая угроза легитимизации террористических республик. Такие заявления Фокина не отвечают интересам Украины и являются угрозой для безопасности и территориальной целостности государства, поэтому такие люди не могут представлять наше государство на ТКГ по Донбассу", - добавил Смолий.

Отметим, за три с половиной часа с момента появления (появилась в 3:00 дня 31 августа) петиция набрала 2600 подписей и 1,6 тыс. репостов сообщения автора в сети Facebook.

Напомним, Витольд Фокин заявил, что он лично поддерживает идею предоставления особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части, а также выступает за всеобщую амнистию для боевиков

Председатель ВР Дмитрий Разумков отреагировал на слова представителя Украины в ТКГ, заявив, что полная амнистия боевикам является военным преступлением

Глава МВД Арсен Аваков, в свою очередь, назвал заявление Фокина провокацией.

В партии "Европейская Солидарность" требуют отставки Витольда Фокина с должности заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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