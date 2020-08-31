Заявления Фокина не соответствуют позиции украинской делегации в ТКГ, - Ермак

31 августа, 2020, 14:32

Отдельные заявления заместителя руководителя украинской делегации в минской ТКГ Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.

По его словам, большинство позиций Фокина отражают пункты первых и вторых Минских договоренностей.

"Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", - отметил Ермак.

Он отметил, что амнистия не может касаться людей, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, финансировали терроризм и совершали некоторые другие тяжкие преступления.

Ермак также отметил, что Минские соглашения и предложения украинской делегации не предусматривают особого статуса для всего Донбасса - речь идет исключительно об ОРДЛО.

"Есть четкие красные линии, которые неоднократно оценивал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины", - подчеркнул Ермак.

Напомним, Витольд Фокин заявил, что он лично поддерживает идею предоставления особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части, а также выступает за всеобщую амнистию для боевиков

Председатель ВР Дмитрий Разумков отреагировал на слова представителя Украины в ТКГ, заявив, что полная амнистия боевикам является военным преступлением

Глава МВД Арсен Аваков, в свою очередь, назвал заявление Фокина провокацией.

В партии "Европейская Солидарность" требуют отставки Витольда Фокина с должности заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.