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Espreso.tvОбществоРош Ха-Шана в Умани: Черкасская ОГА разрабатывает правила соблюдения карантина во время паломничества

Рош Ха-Шана в Умани: Черкасская ОГА разрабатывает правила соблюдения карантина во время паломничества


фото: ck-oda.gov.ua
В Черкасской области разработают систему правил соблюдения карантина во время паломничества хасидов в Умань

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской облгосадминистрации.

"Сейчас в области разрабатывают единые правила соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и обеспечения безопасности граждан Украины и иностранцев, которые в период паломничества будут находиться в Умани", - отметили в ОГА.

Для оперативного реагирования на жалобы уже открыта "горячая линия".

  • 28 августа Украина запретила въезд для иностранцев до конца сентября.
  • В ночь на 28 августа в Умани произошло столкновение между местными и паломниками, жители не пускали их в город.
  • Нескольким десяткам паломников, которые направлялись в Умань для празднования Рош Ха-Шана, отказали во въезде в Украину.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование праздника Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно .
  • Мэр Умани Александр Цебрий обратился к властям с просьбой разрешить устроить контрольно-пропускные пункты для контроля въезда в город, а также предложил тестировать на COVID-19 хасидов, которые уже прибыли в Умань.

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