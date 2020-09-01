Рош Ха-Шана в Умани: Черкасская ОГА разрабатывает правила соблюдения карантина во время паломничества

1 сентября, 2020, 17:29

В Черкасской области разработают систему правил соблюдения карантина во время паломничества хасидов в Умань

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской облгосадминистрации.

"Сейчас в области разрабатывают единые правила соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и обеспечения безопасности граждан Украины и иностранцев, которые в период паломничества будут находиться в Умани", - отметили в ОГА.

Для оперативного реагирования на жалобы уже открыта "горячая линия".

28 августа Украина запретила въезд для иностранцев до конца сентября.

В ночь на 28 августа в Умани произошло столкновение между местными и паломниками, жители не пускали их в город.

Нескольким десяткам паломников, которые направлялись в Умань для празднования Рош Ха-Шана, отказали во въезде в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование праздника Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно .

Мэр Умани Александр Цебрий обратился к властям с просьбой разрешить устроить контрольно-пропускные пункты для контроля въезда в город, а также предложил тестировать на COVID-19 хасидов, которые уже прибыли в Умань.

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