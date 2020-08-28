Рош ха-Шана в Умани: мэр просит для контроля въезда в город устроить КПП
Об этом заявил в интервью Радио Свобода.
Цебрий призвал власти Украины разрешить устроить КПП для контроля въезда в город и хотел бы тестировать на COVID-19 хасидов, которые уже прибыли в город до введения запрета иностранцам на въезд в Украину.
По его словам, КПП уже действовали в начале вспышки COVID-19, но сейчас, когда Умань вместе со всей Черкасской области находится в "зеленой" зоне карантина, местные власти не имеют полномочий создать их снова.
"Мы обратились к центральной власти, депутаты подписали соответствующее обращение с тем, чтобы нам вернули такую возможность. Я вообще выступал за то, чтобы органам местного самоуправления была предоставлена такая возможность - усиливать или ослаблять карантинные меры", - сказал Цебрий.
- В ночь на 28 августа в Умани произошло столкновение между местными и паломниками, жители не пускали их в город.
- Нескольким десяткам паломников, направлявшихся в Умань для празднования Рош ха-Шана, отказали во въезде в Украину.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование праздника Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос