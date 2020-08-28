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Espreso.tvОбществоРош ха-Шана в Умани: мэр просит для контроля въезда в город устроить КПП

Рош ха-Шана в Умани: мэр просит для контроля въезда в город устроить КПП


фото: rfe
Мэр Умани Александр Цебрий просит власти разрешить устроить контрольно-пропускные пункты для контроля въезда в город, а также предлагает тестировать на COVID-19 хасидов, которые уже прибыли в Умань

Об этом заявил в интервью Радио Свобода.

Цебрий призвал власти Украины разрешить устроить КПП для контроля въезда в город и хотел бы тестировать на COVID-19 хасидов, которые уже прибыли в город до введения запрета иностранцам на въезд в Украину.

По его словам, КПП уже действовали в начале вспышки COVID-19, но сейчас, когда Умань вместе со всей Черкасской области находится в "зеленой" зоне карантина, местные власти не имеют полномочий создать их снова.

"Мы обратились к центральной власти, депутаты подписали соответствующее обращение с тем, чтобы нам вернули такую возможность. Я вообще выступал за то, чтобы органам местного самоуправления была предоставлена такая возможность - усиливать или ослаблять карантинные меры", - сказал Цебрий.

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