Рош ха-Шана в Умани: мэр просит для контроля въезда в город устроить КПП

28 августа, 2020, 18:13

Мэр Умани Александр Цебрий просит власти разрешить устроить контрольно-пропускные пункты для контроля въезда в город, а также предлагает тестировать на COVID-19 хасидов, которые уже прибыли в Умань

Об этом заявил в интервью Радио Свобода.

Цебрий призвал власти Украины разрешить устроить КПП для контроля въезда в город и хотел бы тестировать на COVID-19 хасидов, которые уже прибыли в город до введения запрета иностранцам на въезд в Украину.

По его словам, КПП уже действовали в начале вспышки COVID-19, но сейчас, когда Умань вместе со всей Черкасской области находится в "зеленой" зоне карантина, местные власти не имеют полномочий создать их снова.

"Мы обратились к центральной власти, депутаты подписали соответствующее обращение с тем, чтобы нам вернули такую возможность. Я вообще выступал за то, чтобы органам местного самоуправления была предоставлена такая возможность - усиливать или ослаблять карантинные меры", - сказал Цебрий.

В ночь на 28 августа в Умани произошло столкновение между местными и паломниками, жители не пускали их в город.

Нескольким десяткам паломников, направлявшихся в Умань для празднования Рош ха-Шана, отказали во въезде в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование праздника Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно .

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