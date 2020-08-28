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Espreso.tvОбществоЗеленский заявил, что в этом году празднование Рош га-Шана в Умани невозможно

Зеленский заявил, что в этом году празднование Рош га-Шана в Умани невозможно


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование праздника Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно

Об этом президент заявил во время визита в Черкасскую область, передает " РБК-Украина ".

"Недавно у меня была встреча с представителями еврейских общин. Мы были согласны с тем, что празднование праздника Рош ха-Шана в этом году в Умани невозможно", - сказал Зеленский.

Отметим, что десятки тысяч хасидов ежегодно съезжаются в Умань, чтобы посетить могилу раввина Нахмана из Брацлава, который возродил хасидское движение и умер в 1810 году.

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