Празднование Рош Ха-Шана в Умани: нескольким десяткам хасидов отказали во въезде в Украину, - Госпогранслужба

28 августа, 2020, 16:19

Нескольким десяткам паломников, направлявшихся в Умань для празднования Рош Ха-Шана, отказали во въезде в Украину

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии Радио Свобода .

По словам Демченко, несколько десятков паломников-хасидов, которые направлялись в Умань для празднования Рош Ха-Шана, получили отказ на въезд в Украину.

"Отказ, насколько мне известно, получили несколько десятков иностранцев из этой категории, которая вас интересует. Те, кто получил отказ: или не смог подтвердить цель своей поездки, или если действовал запрет на въезд, и они прибывали через аэропорты, то авиакомпании обеспечат их возвращение в страну вылета. За последние дни мы фиксировали некоторое увеличение этой категории граждан, которые как правило прилетали чартерами. С сегодняшнего дня мы этого не фиксируем ", - сказал он.

Демченко добавил, что для того, чтобы попасть в Украину паломниками требовалось доказать цель своей поездки: "Карантин нормы - это карантинные нормы. Есть закон Украины" О пограничном контроле ", который четко определяет условия въезда иностранцев в нашу страну".

По словам представителя ГПСУ, если украинец едет в какую-то страну, он должен доказать пограничникам той страны цель поездки. Украинские пограничники имеют такое же право и проверяют иностранцев, приезжающих в Украину.

Демченко также сообщил, что за минувшие сутки в Украину пропустили около 8 тыс. иностранцев, часть из которых - паломники-хасиды.

Напомним, в ночь на 28 августа в Умани произошло столкновение между местными и паломниками.

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