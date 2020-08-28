В Умани произошло столкновение между местными и паломниками, жители пытались помешать въехать им в город

Видео с места происшествия обнародовал депутат Уманского райсовета Сергей Алексеев.

Несколько местных жителей не пропускали паломников хасидов в район паломничества на ул. Пушкина. Полиция пыталась не допустить столкновений между хасидами и местными.

В комментарии Общественному представитель Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана пояснил, что конфликт связан с деньгами.

"Возле дома, в котором проживают местные жители, хасиды начали строить синагогу. Из-за строительства в этом доме начали появляться трещины. Хасиды дали деньги на ремонт, сообщил представитель фонда, но жители дома попросили еще денег. Они хотят, чтобы хасиды выкупили их дом за один миллион долларов, угрожая, что только так удастся уладить конфликт. представитель фонда говорит - эта сумма слишком большая. Из-за конфликта никто не пострадал, добавил представитель", - говорится в сообщении.

По словам представителя Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана, местные отсняли видео, чтобы спровоцировать конфликт.

Пресс-служба МВД добавляет, что по данному факту и по другими фактами конфликтов, которые произошли в городе Умань, следователям отделом Уманского отдела полиции ГУНП в Черкасской области Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 161 уголовное кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений).

Полиция устанавливает все обстоятельственные, и осуществляет следственные меры для предоставления правовой оценки действиям всех лиц.

Ночной штурм ,,,, туристами ,,,, УМАНИ. Опубликовано Сергеем Алексеевым Четверг, 27 августа 2020 г.

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