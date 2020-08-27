Украина на день раньше закроет границы для иностранцев

27 августа, 2020, 21:01

На внеочередном заседании Кабинета министров приняли решение на месяц запретить въезд иностранцам уже с полуночи 28 августа

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram .

Правительство решило на день раньше закрыть украинскую границу для иностранцев. Так, украинские границы закроются уже в полночь 28 августа.

Сначала в правительстве заявляли, что граница закроется для иностранцев 29 августа, однако решение изменили.

"Только что состоялось внеочередное заседание Кабинета министров Украины. Правительство приняло решение запретить въезд иностранцев в Украину в 00:00 28 августа", - отметил Немчинов.

Ограничения будут действовать до 28 сентября. Для того, чтобы пограничники начали выполнять решение правительства, его еще должны обнародовать на официальном сайте.

Также расширен перечень тех, для кого сделают исключение. Итак, пускать в Украину будут тех, кто:

- являются родственниками первой линии;

- имеют разрешение на работу в Украине;

- направляются через территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

- прибывают в Украину с целью обучения;

- проходят военную службу на территории Украины;

- постоянно или временно проживают на территории Украины;

- признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

- являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

- являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Офиса Президента Украины, Министерства иностранных дел;

- являются лицами, прибывающими в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;

- являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

- являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины или прибывают по приглашению Министра обороны Украины;

- являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них;

- прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц;

- являются техническими специалистами, прибывающих в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

- являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтичных стволовых клеток для трансплантации

- прибывают на лечении в учреждения здравоохранения Украины.

Кабинет министров Украины ранее принял решение, что планирует закрыть границы на въезд иностранцам до конца сентября.

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