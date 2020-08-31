"Европейская Солидарность" требует увольнения Фокина из ТКГ, - Геращенко
Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко заявила на согласительном совете ВР, передает Еспресо.TV.
"Еще большую озабоченность вызывает внешняя политика нынешней власти. Как представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске, я точно знаю, что там нет самодеятельности, и все участники этой подгруппы очень четко выполняют директивы министерства иностранных дел и президента", - отметила Геращенко.
По словам нардепа, последние заявления руководителей украинской делегации в ТКГ звучат как государственная измена.
"Когда на Украину набираются все новые и новые обязательства, а Российская Федерация, не выполнила ни одного пункта Минских соглашений, - она не вывела свои войска, она не вывела свою технику, она не освободила всех заложников, она не допустила гуманитарные международные миссии на Донбасс, она вообще пропала из нашей риторики, - надо сейчас не убийц миловать, а требовать, чтобы РФ ушла из Крыма и Донбасса", - отметила политик.
"Мы ожидаем от властей немедленного увольнения Фокина из Трехсторонней контактной группы", - подчеркнула Ирина Геращенко.
- Напомним, Витольд Фокин заявил, что он лично поддерживает идею предоставления особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части, а также выступает за всеобщую амнистию для боевиков
- Председатель ВР Дмитрий Разумков отреагировал на слова представителя Украины в ТКГ, заявив, что полная амнистия боевикам является военным преступлением
- Глава МВД Арсен Аваков, в свою очередь, назвал заявление Фокина провокацией
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