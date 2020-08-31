 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Европейская Солидарность" требует увольнения Фокина из ТКГ, - Геращенко

"Европейская Солидарность" требует увольнения Фокина из ТКГ, - Геращенко

В партии "Европейская Солидарность" требуют отставки Витольда Фокина с должности заместителя главы украинской делегации в Трехстороннеий контактной группе

Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко заявила на согласительном совете ВР, передает Еспресо.TV.

"Еще большую озабоченность вызывает внешняя политика нынешней власти. Как представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске, я точно знаю, что там нет самодеятельности, и все участники этой подгруппы очень четко выполняют директивы министерства иностранных дел и президента", - отметила Геращенко.

По словам нардепа, последние заявления руководителей украинской делегации в ТКГ звучат как государственная измена.

"Когда на Украину набираются все новые и новые обязательства, а Российская Федерация, не выполнила ни одного пункта Минских соглашений, - она не вывела свои войска, она не вывела свою технику, она не освободила всех заложников, она не допустила гуманитарные международные миссии на Донбасс, она вообще пропала из нашей риторики, - надо сейчас не убийц миловать, а требовать, чтобы РФ ушла из Крыма и Донбасса", - отметила политик.

"Мы ожидаем от властей немедленного увольнения Фокина из Трехсторонней контактной группы", - подчеркнула Ирина Геращенко.

  • Напомним, Витольд Фокин заявил, что он лично поддерживает идею предоставления особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части, а также выступает за всеобщую амнистию для боевиков
  • Председатель ВР Дмитрий Разумков отреагировал на слова представителя Украины в ТКГ, заявив, что полная амнистия боевикам является военным преступлением
  • Глава МВД Арсен Аваков, в свою очередь, назвал заявление Фокина провокацией

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 августа, 2020 понедельник

больше новостей

31 августа, 2020 понедельник

30 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать