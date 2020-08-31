"Особый статус превратит Донбасс в пророссийское гетто": представитель Донецка от Украины в ТКГ Гармаш о заявлении Фокина

31 августа, 2020, 18:36

Представитель Донецкой области от Украины Сергей Гармаш заявил, что предоставление "особого статуса" всей территорий Донецкой и Луганской областей даст толчок к сепаратизму местных элит

Об этом журналист и член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш написал в Facebook, передает Еспресо.TV.

"Абстрагируемся пока от личности Витольда Павловича и проанализируем его идею с предоставлением особого статуса не только ОРДЛО, а всему Донбассу. Нужно, конечно, понимать, что он вкладывает в это понятие. Но, если это и "автономия", которой часто называют "особый статус" в России, то это 100% начало фрагментации страны, внешнеполитическая переориентация на Россию и, вполне вероятно, - гражданская война", - заявил журналист.

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"Во-первых, такой особый статус превратит Донбасс в пророссийское гетто, ненавистное всей Украине за его пророссийскость. Получить особые привилегии и сохранить контроль России в регионе после всего, что Россия сделала с Украиной, - это не просто вызов справедливости, это личный вызов всем, кто погиб, пострадал, потерял и вообще как-то лично, на эмоциональном уровне, вовлечен в эту войну. А это минимум четверть населения Украины. После этого, начнется просто эмоциональное отторжение "стороннего (пророссийского) тела". И страдать от него будут прежде всего жители Донбасса, олицетворяющие его в других регионах. в том числе те, кто как раз и убежал от "особого статуса" с ОРДЛО на свободные части Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул Гармаш.

"Во-вторых, это будет даже не первым, а уже предпоследним шагом к отделению региона и запуска процесса фрагментации Украины", - добавил он.

По его словам, особым статусом всего Донбасса для оккупантов решается вопрос разрыва единого хозяйственного комплекса, который сейчас не позволяет экономике ОРДЛО эффективно работать.

"Если же эту проблему устранить, то Донбасс сможет вполне успешым, с экономической точки зрения, отдельным государством. Что сразу создает соблазна отделения и местных ("патриотических" сейчас) элит", - отметил представитель Донецка от Украины в ТКГ.

Гармаш отметил, что такой шаг станет прецедентом для других региональных элит, которые смогут ориентироваться открыто на Россию.

"К тому же, погружение в "русский мир" самого густонаселенного региона страны, даст огромный прирост пророссийским силам в парламенте Украины. И это, фактически, станет основой для изменения всей геополитической ориентации страны. Я уже не говорю о том, что решение конфликта по российскому сценарию (а особый статус - это чисто российский сценарий) - автоматически будет означать победу России в этой войне, потому что даст ей реализацию всех целей, которые она перед собой ставила, начиная "русскую весну" и финансируя "республики" все эти годы ", - отметил Сергей Гармаш.

Напомним, Витольд Фокин заявил, что он лично поддерживает идею предоставления особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части, а также выступает за всеобщую амнистию для боевиков

Председатель ВР Дмитрий Разумков отреагировал на слова представителя Украины в ТКГ, заявив, что полная амнистия боевикам является военным преступлением

Глава МВД Арсен Аваков, в свою очередь, назвал заявление Фокина провокацией .

В партии "Европейская Солидарность" требуют отставки Витольда Фокина с должности заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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