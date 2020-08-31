Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица

31 августа, 2020, 12:17

Портников Виталий

Заявления бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина о возможности предоставления особого статуса не только оккупированным Россией территориям Донецкой и Луганской областей, но и всему Донбассу - вовсе никакая не сенсация

Это представление о Донбассе как особом регионе, который не просто отличается от Украины, но самим своим нахождением в составе Украины должен сделать невозможными независимость нашей страны и шансы на выбор ею собственного пути развития культивируются в номенклатурной среде ещё с начала двадцатых годов прошлого века. Собственно, этими соображениями руководствовался Иосиф Сталин, когда отстаивал идею о включении территории Донбасса в состав УССР, когда полемизировал с русским шовинистом-большевикам Артемом, настаивавшем на том, чтобы оккупированный Красной Армией Донбасс стал частью советской России. Этими же соображениями Сталин руководствовался во время Голодомора, когда место погибших украинских сел должен был занять сплошной индустриальный бассейн, населённый переселенцами из разных регионов тогдашний коммунистической империи, лишенными национальных корней вовсе не потому, что они шахтёры. А потому что они прибыли на «зачищенные» коммунистами земли в период денационализации всего Советского Союза, в период появления “новой исторической общности людей“ - советского народа, за маской которого прятался уже знакомый нам русский шовинист.

В постсоветское время этот миф о Донбассе успешно наложился на криминальные интересы группировок, которые стремятся наживаться на труде жителей региона. Именно благодаря соединению этого мифа и интересов мафии пришел к власти Виктор Янукович со своей бандой. И именно этот миф – только уже с новыми исполнителями - старается сохранить на Донбассе Владимир Путин.

Фокин - дитя этого мифа. Он просто высказывает взгляды, присущие советской номенклатуре его времени. Он этих взглядов никогда и не скрывал. Наличие эти взглядов во многом обусловило крах его политической карьеры, потому что даже в девяностые годы этот бывший председатель украинского госплана был чудовищно не современен. Фокин продолжал отстаивать свои взгляды и после ухода из политической жизни. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с его интервью и текстами последних лет.

Зачем Фокин нужен в украинской делегации – вопрос открытый. Возможно, с его помощью Леонид Кравчук собирается обмануть россиян, «подсунуть» им «настоящего представителя Донбасса», который, однако, хочет, чтобы регион оставался в составе Украины, пусть и с особым статусом. Возможно, с его помощью Леонид Кравчук хочет обмануть Владимира Зелинского, показать, что отыскал человека, который способен найти общий язык с представителями "народных республик". Возможно, Леонид Кравчук хочет обмануть самого Фокина, возложить на него ответственность за какие-то неприятные предложения, которые сам бывший президент не хочет озвучивать. У Леонида Макаровича всегда так много вариантов обмана, что он нередко сам в них путается – тем более сейчас, в его нынешнем возрасте. Поэтому я не буду даже пытаться угадать.

Не буду просто потому, что это не имеет никакого значения. Это имело бы значение, если бы на Донбассе было настоящее восстание, а не российская оккупация. Если бы нужно было проводить переговоры с представителями населения этого региона, а не с российскими оккупантами и их марионетками. Ведь само население Донбасса ничего не решает решает. И задача нашей страны – вовсе не предоставить региону особый статус, а вернуть его жителям возможность свободно избирать свою власть. Возможность, которой лишены и жители оккупированных Россией территории, и граждане самой России.

Не имеет значения позиция Фокина и потому, что он – типичный номенклатурщик, умеющий разделять свои взгляды и "генеральную линию". В 1991 году Фокин попросту сбежал из Кремля во время церемонии подписания соглашения об экономическом союзе советских республик. Теперь-то ясно, что он был сторонником такого подписания. Но вот только Леонид Макарович не был сторонником и Витольд Павлович просто удрал. Точно также он убежит и сейчас, если поймёт, что какие-то его намерения не нравятся Владимиру Александровичу. Потому что намерения и взгляды – это публицистика. А вот дача в Конча-Заспе - это реальная жизнь. И если человек проживает эту жизнь ради дачи, то его уже ничто не изменит.

Поэтому нужно реагировать не на бессмысленные высказывания Фокина, а на бессмысленные действия Зелинского и его окружения, нужно удерживать действующую от шагов, которые могли бы привести к поражению Украины и её последующему исчезновению с политической карты мира. Это и есть главная задача украинского народа на период президентства Владимира Зеленского.