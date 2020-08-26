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Espreso.tvОбществоНАТО не сомневается, что Навального отравили, - Столтенберг

НАТО не сомневается, что Навального отравили, - Столтенберг


фото: Укрінформ
В НАТО не видят причин сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении российского политика Алексея Навального

Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг, передает Укринформ.

"Необходимо провести прозрачное расследование, чтобы выяснить, что произошло, и обеспечить привлечение причастных к ответственности", - заявил глава Альянса.

Он также приветствовал усилия Германии, которая приняла Навального на лечение.

"У нас нет оснований сомневаться в выводах врачей медицинского учреждения (клиники Шарите, - ред.)", - подчеркнул Столтенберг.

  • Утром 22 августа 2020 г. медицинский борт с Алексеем Навальным, который находится в коме, после тяжелых переговоров с российскими властями вылетел из российского города Омска в Берлин.
  • Сейчас Навальный обследуется в берлинской клинике "Шарите", которую немецкая полиция взяла под усиленную круглосуточную охрану.
  • Перелет медицинским спецбортом профинансировал основатель оператора сотовой связи "Билайн" (РФ), американский предприниматель и политэмигрант Борис Зимин.
  • Навальный потерял сознание 20 августа, после того как выпил чая перед перелетом из Томска в Омск. В Сибири политик занимался подготовкой своего нового антикоррупционного расследования о злоупотреблениях со стороны президентской партии "Единая Россия".
  • 24 августа власти Германии заявили, что российский политик Алексей Навальный "с большой долей вероятности" был отравлен.
  • В организме российского политика Алексея Навального нашли вещество из группы ингибиторов холинэстеразы.

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