НАТО не сомневается, что Навального отравили, - Столтенберг

26 августа, 2020, 20:44

В НАТО не видят причин сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении российского политика Алексея Навального

Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг, передает Укринформ.

"Необходимо провести прозрачное расследование, чтобы выяснить, что произошло, и обеспечить привлечение причастных к ответственности", - заявил глава Альянса.

Он также приветствовал усилия Германии, которая приняла Навального на лечение.

"У нас нет оснований сомневаться в выводах врачей медицинского учреждения (клиники Шарите, - ред.)", - подчеркнул Столтенберг.

Утром 22 августа 2020 г. медицинский борт с Алексеем Навальным, который находится в коме, после тяжелых переговоров с российскими властями вылетел из российского города Омска в Берлин.

Сейчас Навальный обследуется в берлинской клинике "Шарите", которую немецкая полиция взяла под усиленную круглосуточную охрану.

Перелет медицинским спецбортом профинансировал основатель оператора сотовой связи "Билайн" (РФ), американский предприниматель и политэмигрант Борис Зимин.

Навальный потерял сознание 20 августа, после того как выпил чая перед перелетом из Томска в Омск. В Сибири политик занимался подготовкой своего нового антикоррупционного расследования о злоупотреблениях со стороны президентской партии "Единая Россия".

24 августа власти Германии заявили, что российский политик Алексей Навальный "с большой долей вероятности" был отравлен.

В организме российского политика Алексея Навального нашли вещество из группы ингибиторов холинэстеразы.