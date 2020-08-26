Госдеп США пригрозил России жесткими санкциями из-за отравления Навального
Этот вопрос был поднят во время визита первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в Москву во вторник, 25 августа, сообщает российский МИД.
По информации российской стороны, американцы в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым и его заместителями акцентировали внимание на том, что "в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых потускнеет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году".
В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если выводы немецких врачей об отравлении Алексея Навального подтвердятся, Вашингтон присоединится к расследованию.
- Утром 22 августа 2020 года медицинский борт с Алексеем Навальным, который находится в коме, после тяжелых переговоров с российскими властями вылетел из российского города Омска в Берлин.
- Сейчас Навальный обследуется в берлинской клинике "Шарите", которую немецкая полиция взяла под усиленную круглосуточную охрану.
- Перелет медицинским спецбортом профинансировал основатель оператора сотовой связи "Билайн" (РФ), американский предприниматель и политэмигрант Борис Зимин.
- Навальный потерял сознание 20 августа, после того как выпил чая перед перелетом из Томска в Омск. В Сибири политик занимался подготовкой своего нового антикоррупционного расследования о злоупотреблениях со стороны президентской партии "Единая Россия".
- 24 августа власти Германии заявили, что российский политик Алексей Навальный "с большой долей вероятности" был отравлен.
- В организме российского политика Алексея Навального нашли вещество из группы ингибиторов холинэстеразы.
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