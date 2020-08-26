Госдеп США пригрозил России жесткими санкциями из-за отравления Навального

26 августа, 2020, 14:30

Министерство иностранных дел России заявило, что США предупредили Россию о возможных санкциях за отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального

Этот вопрос был поднят во время визита первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в Москву во вторник, 25 августа, сообщает российский МИД.

По информации российской стороны, американцы в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым и его заместителями акцентировали внимание на том, что "в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых потускнеет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году".

В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если выводы немецких врачей об отравлении Алексея Навального подтвердятся, Вашингтон присоединится к расследованию.

Утром 22 августа 2020 года медицинский борт с Алексеем Навальным, который находится в коме, после тяжелых переговоров с российскими властями вылетел из российского города Омска в Берлин.

Сейчас Навальный обследуется в берлинской клинике "Шарите", которую немецкая полиция взяла под усиленную круглосуточную охрану.

клинике "Шарите", которую немецкая полиция взяла под усиленную круглосуточную охрану. Перелет медицинским спецбортом профинансировал основатель оператора сотовой связи "Билайн" (РФ), американский предприниматель и политэмигрант Борис Зимин.

Борис Зимин. Навальный потерял сознание 20 августа, после того как выпил чая перед перелетом из Томска в Омск. В Сибири политик занимался подготовкой своего нового антикоррупционного расследования о злоупотреблениях со стороны президентской партии "Единая Россия".

24 августа власти Германии заявили, что российский политик Алексей Навальный "с большой долей вероятности" был отравлен.

В организме российского политика Алексея Навального нашли вещество из группы ингибиторов холинэстеразы.

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