Укрзализныця запустила пилотный проект с военизированной охраной в поездах, - Криклий
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram .
"Безопасность пассажиров - приоритет №1 в работе транспорта. Поэтому мы возвращаем охрану в наши поезда. С сегодняшнего дня Укрзализныця начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЗ. На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов", - отметил министр.
Сейчас охрана предусмотрена в таких поездах:
- №10 / 9 Мариуполь - Киев;
- №29 / 30 Киев - Ужгород;
- №38 / 37 Киев - Запорожье;
- №49 / 50 Киев - Трускавец;
- №63 / 64 Харьков - Киев;
- №79 / 80 Днепр - Киев;
- №92 / 91 Львов - Киев;
- №102 / 101 Киев - Херсон;
- №106 / 105 Одесса - Киев;
- №136 / 135 Киев - Покровск.
Криклий добавил, что в дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.
"Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками отличия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом", - отметил глава Мининфраструктуры.
Он также подчеркнул, что Укрзализныця продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации.
"По состоянию на сейчас ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны прошли капитально-восстановительный ремонт", - добавил Криклий.
- Напомним, в поезде "Киев - Мариуполь" в ночь с 31 июля на 1 августа пассажир без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. В Киеве его задержали правоохранители.
- 1 августа 2020 г. судья Соломенского районного суда города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции и отправила в следственный изолятор Виталия Рудзько, подозреваемого в избиении и попытке изнасилования пассажирки поезда "Киев - Мариуполь" Анастасии Луговой.
- В Укрзализныце отметили, что работников, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезд "Киев - Мариуполь", избил и пытался изнасиловать пассажирку, уволят .
- По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, работникам АО "Укрзализныця" позволят использовать газовые баллончики для защиты.
- В свою очередь, Министерство внутренних дел назвало условия, при которых полицейские будут охранять пассажирские поезда.
- Впоследствии, в Укрзализныце заявили, что будут привлекать военизированную охрану и профессиональных провокаторов для предотвращения преступлений и правонарушений в поездах и на вокзалах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос