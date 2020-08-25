Укрзализныця запустила пилотный проект с военизированной охраной в поездах, - Криклий

25 августа, 2020, 20:24

С сегодняшнего дня, 25 августа, поезда АО "Укрзализныця" будет сопровождать военизированная охрана. На первом этапе проекта около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram .

"Безопасность пассажиров - приоритет №1 в работе транспорта. Поэтому мы возвращаем охрану в наши поезда. С сегодняшнего дня Укрзализныця начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЗ. На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов", - отметил министр.

Сейчас охрана предусмотрена в таких поездах:

- №10 / 9 Мариуполь - Киев;

- №29 / 30 Киев - Ужгород;

- №38 / 37 Киев - Запорожье;

- №49 / 50 Киев - Трускавец;

- №63 / 64 Харьков - Киев;

- №79 / 80 Днепр - Киев;

- №92 / 91 Львов - Киев;

- №102 / 101 Киев - Херсон;

- №106 / 105 Одесса - Киев;

- №136 / 135 Киев - Покровск.

Криклий добавил, что в дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.

"Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками отличия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом", - отметил глава Мининфраструктуры.

Он также подчеркнул, что Укрзализныця продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации.

"По состоянию на сейчас ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны прошли капитально-восстановительный ремонт", - добавил Криклий.

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