В МВД назвали условия, на которых полицейские будут охранять пассажирские поезда

4 августа, 2020, 18:08

При создании надлежащих условий бюджетного финансирования и обеспечении материально-технической базы правоохранители готовы охранять пассажирские железнодорожные перевозки

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в Facebook.

"Об инициативе АО "Укрзализныця" привлечь полицейских к охране пассажирских поездов. Мы готовы охранять пассажирские железнодорожные перевозки при условии создания надлежащих условий бюджетного финансирования и обеспечения материально-технической базы для полицейский подразделений, которые эти функции должны бы были осуществлять", - отметил Мартыненко

Он напомнил, что порядок взаимодействия органов полиции с подразделениями АО "Укрзализныця" утвержден совместным приказом МВД и Мининфраструктуры в марте 2020 года.

Мартыненко отметил, что в приказе говорится, что при выявлении уголовных, административных правонарушений, других происшествий на объектах железнодорожного транспорта или в подвижном составе работники подразделений АО "Укрзализныця" немедленно сообщают об этом органу полиции.

По его словам, до прибытия полицейских, по возможности, принимаются меры по недопущению посторонних лиц к месту происшествия и при необходимости вызывается экстренная медицинская помощь и/или другие аварийно-спасательные службы.

"Для обеспечения охраны пассажирских поездов подразделениями полиции необходимо такие подразделения перед тем создать, расширив штат полицейских, обеспечить их финансирование из бюджета, техническое оснащение и социальные гарантии. Иначе все это работать не будет", - добавил Мартыненко.

Напомним, в поезде "Киев - Мариуполь" в ночь с 31 июля на 1 августа пассажир без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. В Киеве его задержали правоохранители.

1 августа 2020 года, судья Соломенского районного суда города Киева удовлетворила ходатайство прокуратуры и полиции и отправила в следственный изолятор Виталия Рудзько, подозреваемого в избиении и попытке изнасилования пассажирки поезда "Киев - Мариуполь" Анастасии Луговой.

В Укрзализныци отметили, что работников, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезд "Киев - Мариуполь", избил и пытался изнасиловать пассажирку, уволят.

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