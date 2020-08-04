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Espreso.tvОбществоУкрзализныця уволит сотрудников поезда "Киев-Мариуполь", в котором напали на женщину

Укрзализныця уволит сотрудников поезда "Киев-Мариуполь", в котором напали на женщину

Работников, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезд "Киев - Мариуполь", избил и пытался изнасиловать пассажирку, уволят

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"С должностей будут уволены проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо", - говорится в сообщении.

Компания провела дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению ситуации в будущем. Вместе с тем установлен жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей.

  • Напомним, в поезде "Киев - Мариуполь" в ночь с 31 июля на 1 августа пассажир без верхней одежды ворвался в купе к женщине , которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. В Киеве его задержали правоохранители.
  • 1 августа 2020 г. судья Соломенского районного суда города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции и отправила в следственный изолятор Виталия Рудзько, подозреваемого в избиении и попытке изнасилования пассажирки поезда "Киев - Мариуполь" Анастасии Луговой.
  • Полицейская охрана будет стоить "Укрзализныци" 250 млн грн ежегодно, поскольку полиция настаивает, чтобы эти услуги предоставлялись платно.

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